El alma invisible de cada plato: el Arroz SOS no me lo toques

Hay espacios en cada cocina donde cocinar se convierte en un acto de amor, una liturgia que trasciende lo culinario. Piensa en el aroma de una paella dominical que impregna cada rincón de tu hogar, en la ligereza de una ensalada que invita a una pausa refrescante en los días más cálidos, o en la fideuá que te transporta al verano con su sabor a mar. Estos son los instantes que atesoramos, y hay un elemento que se ha integrado en la familia: el arroz SOS. Porque comprendemos que el verdadero arte de la cocina reside en la elección precisa del grano, aquel que da vida a cada historia en tu mesa.

Desde hace años, la gama SOS Especial para ha sido el cómplice de quienes persiguen esa perfección que realza un plato. Ese detalle que asegura que el arroz se presente impecable: con la textura ideal, el sabor exacto y el punto perfecto de cocción.

Paella: cuando la tradición alcanza su punto culminante

La paella es un lienzo que exige maestría, sin atajos. El arroz debe integrarse con el caldo sin perder su identidad, conservando su estructura, su punto firme, sin pasarse ni quedarse corto. SOS Especial para Paella está diseñado precisamente para esta delicada armonía: para respetar la cocción lenta, la riqueza del caldo y ese reposo final que define el éxito.

Su grano corto, con una capacidad de absorción sobresaliente, garantiza que cada bocado sea un equilibrio perfecto entre sabor y textura. ¿Necesitas inspiración para comenzar? Una paella valenciana tradicional siempre es un acierto, o si buscas algo más sofisticado, una paella de marisco con gambones puede ser la elección ideal para una ocasión especial.

Fideuá: una esencia mediterránea con carácter propio

Fideua de pescado

En el corazón de una excelente fideuá, el secreto reside en la cocción del fideo y en la profundidad del caldo. SOS Especial para Fideuá nº3, elaborado con sémola de trigo duro, proporciona la textura ideal: firmeza y resistencia a la cocción, asegurando que no se deshaga ni pierda su forma, manteniendo su carácter en cada bocado.

Si es tu primera vez o buscas una apuesta segura, esta fideuá de pescado con sepia y gambas es una receta que siempre sorprende y deleita.

Ensaladas: frescura, consistencia y una versatilidad inesperada

Ensalada de lentejas y arroz

Las ensaladas de arroz poseen un encanto único: son refrescantes y se adaptan a un sinfín de combinaciones. Sin embargo, no cualquier arroz consigue esa frescura y esa textura inigualable.

SOS Especial Ensaladas es una experiencia sensorial en cada cucharada: combina arroz largo, arroz salvaje con un ligero toque crujiente y arroz rojo integral, creando una fascinante sinfonía de texturas y matices que elevan tus platos de manera sorprendente.

Anímate a probarlo en una ensalada clásica con atún y tomate o, si prefieres una propuesta más moderna, en una ensalada de lentejas y arroz te cautivará.

Más de 120 años tejiendo historias en tu cocina

SOS lleva más de 120 años siendo parte de las cocinas de quienes cocinan con pasión, con esmero y con la dedicación que exige el arte de lo bien hecho. Porque, a veces, la perfección de un plato no requiere de mucho más: ingredientes de calidad, la simplicidad de una receta tradicional y el arroz perfecto.

Por eso, cuando en un hogar se escucha la frase "El arroz SOS no me lo toques", no es una simple expresión. Es el reflejo de la confianza, la seguridad de que, una vez más, el plato ha alcanzado su punto exacto.