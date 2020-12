Receta para preparar el auténtico panettone, un dulce clásico italiano de Navidad

El panettone es un dulce italiano muy típico de estas fechas, pero que puedes cocinar durante todo el año como cualquier otro tipo de bizcocho, es perfecto para merienda o para un desayuno especial. Puedes hacerlo para los cumpleaños o para disfutarlo entre familia y amigos en una tarde fría de diciembre.

Esta receta se ha hecho un hueco entre nuestra repostería tradicional de Navidad. Es una especie de pal dulce que puedes rellenar con frutas confitadas, chocolate o frutos secos, entre otros ingredientes. Y es que puedes elaborarlo a tu gusto, añadiéndole diferentes toques según tus preferencias, vamos a ver la receta del panettone clásico, que luego podrás alterar como quieras.

La leyenda del Panttone

Según esta historia, el postre italiano surgió accidentalmente en el siglo XV, mientras se celebraba un almuerzo navideño en casa de un aristócrata de Milán, mientras el cocinero preparaba la comida, se le quemó el postre que se estaba elaborando en el horno y uno de los sirvientes, llamado Toni, improvisó un pan dulce que resultó ser un verdadero éxito en la velada, este "Pan di Toni" estaba preparado con ingredientes que encontró por la cocina: huevos, mantequilla y frutas. Finalmente se terminó extendiendo por la zona, donde se empezó a vender en panaderías, donde finalmente derivó en el nombre "panettone".

Cómo tomar el panettone

Se consume de diferentes maneras, ya sean rebanadas finas o gruesas, para el desayuno o como postre al final del almuerzo. En algunos países se sirve tostado, se unta con salsas, mantequilla y mermeladas o se recubre o rellena con cremas.

Ingredientes para hacer Panettone italiano

40 gramos de levadura de panadería

4 unidades de yemas de huevo

125 mililitros de leche

500 gramos de harina de fuerza

125 gramos de mantequilla

1 cucharada sopera de azúcar

1 unidad de limón (ralladura)

100 gramos de pasas

50 gramos de almendras picadas

100 gramos de naranja confitada

1 pizca de sal

Preparación del panettone

En un bol se mezclan la levadura, la leche y el azúcar, hasta lograr una masa homogénea. Se tapa con un trapo y dejamos reposar para que aumente su volumen, al doble. Una vez tengamos la masa lista, la alisamos sobre una superficie lisa y enharinada. Le hacemos un hueco en medio y añadimos harina, yemas de huevo, más azuzar y ralladura de limón. Y amasamos hasta que todos los ingredientes se integren bien. Agregamos la mantequilla a temperatura ambiente y seguimos amasando durante algunos minutos más. Reservamos la masa y la dejamos reposar para que duplique su volumen nuevamente. Pasamos por harina las pasas, las almendras y la naranja confitada hasta rebozarlas por todas partes. Incorporamos estos ingredientes a la masa y amasamos hasta integrar y distribuir. Tapamos y volvemos a dejar reposar unos minutos más. Cogemos un molde para panettone y lo engrasamos y enharinamos para evitar que el pan se quede pegado. Añadimos la masa y dejamos que repose dentro durante 20 minutos. Pasado el tiempo, pintamos toda la superficie con un poco de mantequilla y espolvoreamos las almendras picadas. Con un cuchillo hacemos dos cortes con forma de cruz o equis en la superficie del panettone y horneamos a 200ºC durante 90 minutos aproximadamente. Con el horno precalentado previamente (10-15 minutos).l Comprobamos que nuestro panettone está listo pinchándolo con un palillo de madera o un cuchillo y lo retiramos del horno. Dejamos enfriar, lo desmoldamos y servimos.

