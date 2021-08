Estos son los recipientes de alimentos más vendidos para organizar las comidas

La organización de tu frigorífico, nevera y despensa es importante también a la hora de llevar una rutina buena de alimentación. Tener a mano y a la vista los productos que necesitas aligera el momento de cocinar, te ayuda a tener más planificada tu alimentación y por supuesto a tenerlo todo más ordenado. Para ello, los recipientes de alimentos son esenciales.

Puedes usarlos para todo tipo de alimentos, dan sensación de orden y son perfectos a la hora de idear un menú semanal, especialmente ahora que con la vuelta de la rutina tenemos que pensar en qué comer al día siguiente, qué llevarán los pequeños al cole o los mayores al trabajo.

Set de 3 recipientes herméticos

Este set de recipientes de Amazon Basics es a prueba de fugas, tiene tapas ajustadas y herméticas, que funcionan con cierre a presión con sello de silicona en el borde, conservarán los alimentos frescos durante más tiempo.

Comprar en Amazon

Recipientes de cristal para alimentos con cierre, 20 piezas

Otra opción hermética es la de los envases de cristal, al igual que los anteriores tiene cierre hermético, con tapas fuertes, que harán que estos recipientes de vidrio sean perfectos para guardar sobras, llevar el almuerzo al trabajo, congelar comidas o preparar comidas para otros días y que se conserven bien.

Este set puedes encontrarlo en una amplia gama de tamaños y formas, donde podrás elegir por si los prefieres para transportarlos (llevarlos en bolsos y mochilas) o si únicamente los prefieres como organizadores en casa. Al apilarse son perfectos para el frigorífico, la despensa o el congelador.

Comprar en Amazon

Juego de almacenamiento de comida de 6 unidades

Estos recipientes son otra muy buena opción para guardar comida. Al tener diferentes tamaños puedes también guardar desde porciones individuales a guisos para toda la familia. Los recipientes con tapa hacen que sea fácil congelar, guardar sanos tentempiés o restos en la nevera o mantener alimentos secos en la despensa.

Comprar en Amazon

Set 4 portaembutidos

Este tipo de fiambrera es idóneo para almacenar embutidos y alimentos loncheados. Al ser apilables podrás poner una encima de la otra y ocupar muy poco espacio en tu nevera. La tapa es extraíble y puedes servirlo directamente en la bandeja.

Además es compatible con lavavajillas y microondas y soportan temperatura entre los -40 y los 100º.

Comprar en Amazon

Fiambrera de silicona plegable

Si aún no has descubierto las fiambreras plegables, este es. el momento de hacerlo. Ahorras espacios gracias a un diseño de diferentes capas que se adaptan al tamño que prefieras, este set contiene. 4piezas, que pesan poco, son fáciles de transportar y además seguro puesto que son resistentes a altas temperaturas, están fabricados en silicona de grado alimenticio, no tóxica, insípida y fácil de limpiar.

Comprar en Amazon

Set con 3 compartimentos

Este set es perfecto para llevar la comida fuera de casa, además de la distribución, cuenta con un compartimento extra para cubiertos, en la tapa, para mantenerlos limpios y secos.

Están fabricados en cristal no-absorbente , por lo que no retiene olores ni manchas (y no filtra toxinas en tu comida. Pueden usarse en el horno, sin la tapa. Conserva la recipientes de cristal en la nevera o en el congelador. Llévalos a la oficina, gimnasio, parque o come en el camino. Sellos “Snap” para un cierre seguro sin derrames.

Comprar en Amazon