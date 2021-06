Así regala Amazon 20 euros para el Prime Day: consulta si puedes beneficiarte de esta oferta

El Prime Day está a la vuelta de la esquina y Amazon sigue dándonos motivos para no perdernos estas fechas en su plataforma de compras. Aunque aún queda una semana para su celebración, la empresa está dejando todo preparado para aprovechar al máximo los descuentos que estarán disponibles los próximos días 21 y 22 de junio.

Con multitud de ofertas ya disponibles, el gigante de las ventas sigue aumentando sus promociones. En esta ocasión, Amazon regala hasta 20 euros con motivo de la celebración de su Prime Day. Para saber si se puede optar a este descuento, lo primero es disponer de una suscripción Prime; luego seguiremos una serie de pasos para comprobar si podemos disfrutar de este descuento.

Añade tu cuenta bancaria

Si eres ya suscriptor de Amazon Prime, tan solo deberás seguir este enlace para saber si puedes conseguir un descuento extra de 20 euros en tus compras mayores a 50 euros. Una vez verificado, para poder disfrutar de esta promoción tan solo debes añadir tu cuenta bancaria como método de pago en el enlace habilitado para ello.

Una vez añadida la cuenta bancaria y en el plazo de 7 días, se recibirá en el correo electrónico de contacto un vale promocional de 20 euros. La cuenta bancaria debe referirse a una cuenta añadida por primera vez. El plazo para realizar este proceso cumple el 17 de junio inclusive.

Para canjear nuestro vale descuento se cuenta con un plazo de máximo establecido en el día 31 de agosto de 2021 inclusive y el pedido debe ser al menos de 50 euros de valor. Es decir, si realizamos una compra de 50 euros finalmente gracias al vale descuento se quedará en 30 euros finales.

La oferta se aplicará para todos aquellos clientes de Amazon Prime que hayan llegado a la oferta mediante un banner de marketing de la propia empresa o notificación push. Además, el acceso al enlace de la promoción debe haberse realizado entre el 2 de junio de 2021 y el 17 de junio de 2021, por lo que aún serían válidos todos los usuarios que accedan.

El requisito principal para disponer de estos vales promocionales en nuestra cuenta es no haber agregado una cuenta bancaria anteriormente como opción de pago. Además, la oferta está limitada a los 8.000 primeros clientes que canjeen el código promocional. Estos vales descuento llegan en forma de código promocional, por lo que todo aquel cliente que no lo haya recibido en un plazo máximo de 7 días no podrá optar a este descuento.

El vale descuento estará disponible hasta el 31 de agosto en todos los productos tanto enviados como enviados por Amazon, a excepción de los libros, los dispositivos de Amazon (Kindle, Echo, Fire), el contenido digital, los certificados de regalo de Amazon, la leche para bebés, las tarifas de envío y manipulación.