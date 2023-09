El regreso de las vacaciones es buen momento para renovar determinados aspectos de tu vida. Te preparas para un nuevo curso escolar o dar el salto a un nuevo ciclo de formación; intentar mejorar o cambiar de trabajo, renuevas tu vestuario e intentas terminar de implementar esas mejoras en tu hogar que tanto echabas de menos hace unos meses.

También pueden surgir imprevistos. Como darte cuenta que ese frigorífico que tanto has amortizado ya no es el que era o durante las vacaciones con lo que te ha costado tenerlo encendido al día, ya no rinde como debería y ni siquiera funcionan esos desodorantes naturales para mantener el buen olor del frigorífico.

Llega el momento de buscarle sustituto y nada mejor que encontrar uno que sea, por encima de todo, eficiente. Aquí os ofrecemos frigoríficos eficientes por menos de 650 euros. Modelos en los que se encuentra hasta un 33% de diferencia en el consumo, según estudios de la OCU

Precio: desde 642 euros

Ideal por su tamaño para familias que necesiten almacenar una gran cantidad de comida. Su congelador no frost garantiza que no se formará escarcha en su interior. Cómodo y fácil más de organizar, este frigorífico Bosch dispone de modo de ahorro de energía, a través del cual el funcionamiento del aparato cambia para consumir menos energía.

Precio: 626 euros

Este modelo dispone del sistema doorcooling, con salida de aire en la parte superior en forma de cascada. Enfría un 32% más rápido y uniforme. Considerad como 'Especial cervezas' porque adapta la temperatura del cajón (entre -2ºC y 3ºC) en función del tipo de alimento: cervezas, verduras, pescado o carne.

Precio: 615 euros

Con tecnología de conservación ExtraFresh y una instalación sin restricciones con la que aprovecharás al máximo el espacio de tu cocina este frigorífico regula la humedad del cajón y lograr ahorrar espacio y mejorar la distribución gracias a su botellero cromado.

Precio: 608 euros

Este frigorífico de Haier cuenta con un impresionante sistema de cajones de congelación, asegurando un rápido acceso a todo el congelador, lo que permite ahorrar hasta un 60% más de energía en comparación con otros frigoríficos.

Precio: desde 430 euros

Por último, este modelo de Hisense ofrece excelentes resultados en capacidad de congelación y estabilidad de la temperatura, según la OCU. Y su precio es el más competitivo de mercado. Buen acabado, silencio absoluto y un consumo razonable.