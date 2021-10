Las franjas con la luz más barata han cambiado

¿Recuerdan eso de programar la lavadora para que empezara a funcionar de madrugada? ¿Siguen levantándose temprano para poner el lavavajillas o acumulando ropa para planchar los fines de semana? Pues si desean seguir haciéndolo porque se han acostumbrado y les gusta, de acuerdo; pero si es por cuestión de ahorrar en la factura de la luz por tramos que entró en funcionamiento el pasado mes de junio, ya no hace falta que sigan con su particular sudoku eléctrico. Todo eso ya no sirve de nada.

Los cambios introducidos por el Gobierno para contener la fuerte subida del precio de la luz le han dado la vuelta al tablero de la configuración de tareas en millones de hogares que tienen contratado el servicio de la luz con una tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Un estudio pormenorizado en las últimas semanas, desde que a mediados de septiembre se promulgó un decreto en el que se bajaba el impuesto especial de la electricidad del 5,11% al 0,5% y se reducían hasta final de año en un 90% los cargos del sistema eléctrico, demuestra que fijarse ya en los tramos horarios pensando que ahorrarás en la factura no es válido y que únicamente vale seguir la norma de Simeone en el fútbol e ir día a día, partido a partido, comprobando los datos que ofrece a través de su web Red Eléctrica Española, donde se muestran las gráficas de precios por horas y para cada día de la semana, o a perfiles de twitter como el de @Tarifaluzahora, que te ayuda a ahorrar en tu factura de la luz por horas

Las horas más baratas vuelven a darse después de comer, mientras que la hora más cara llegará a los 0,34728 €/kWh. 💰💡Y tú, ¿sigues programando aparatos de madrugada? pic.twitter.com/2F9EQRMvSv — Tarifaluzhora.es (@Tarifaluzhora) October 27, 2021

En cuanto el Gobierno cambió las normas del juego para las eléctricas, las curvas (de la felicidad) en la reducción de la factura de miles de españoles se ha visto modificada sustancialmente. La diferencia del comportamiento lineal y previsible en los meses de verano ha dejado paso a continuos altibajos que dificultan tener un patrón de horarios bien diferenciado al que el consumidor pueda agarrarse para tomar sus decisiones en base a lograr el ahorro necesario.

Cómo saber qué horarios serán más baratos

En la actualidad nos encontramos con tramos que en junio se vendían como los más baratos y ahora terminan siendo los más caros de la jornada y viceversa. En las últimas semanas, por ejemplo, las primeras horas de la tarde (15.00 y 16.00 horas) se han convertido en las mejores para poner electrodomésticos.

¿Y ahora qué? Esa es la gran pregunta que el Gobierno aún no ha desvelado oficialmente. La realidad es que es imposible para las familias llevar una estrategia de ahorro respecto a la energía en su casa y el precio de la luz este miércoles es cinco veces mayor que el de hace un año. El Gobierno ya tiene preparadas nuevas medidas para compensar la subida de la luz, pero la única fórmula para conocer el precio eléctrico es consultarlo directamente en Red Eléctrica Española y comprobar el precio de la electricidad en euros por kilovatio para tarifas PVPC en cada hora del día, fijándote en los valores para la Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, tanto en la demanda real, la demanda prevista y la demanda programada.