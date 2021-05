Tratamiento anticelulítico de Mercadona para arrancar la operación bikini

Casi todas las mujeres, jóvenes y de mayor edad, sufren el problema estético de la celulitis. Independientemente de la edad o la constitución, esta acumulación de tejido adiposo se da en glúteos, piernas o vientre de muchos tipos de cuerpo. Popularmente conocida con el nombre de piel de naranja, su origen puede deberse a causas como la alimentación, la genética o, incluso en numerosas ocasiones, al uso constante de tejidos demasiado ajustados a nuestro cuerpo.

Por ello, y de cara a preparar el verano, la cadena de supermercados Mercadona lanza a la venta sus nuevos tratamiento anticelulíticos. Ambos están diseñados para ayudar a cuidar la piel y combatir la tan odiada celulitis.

Concentrado Meso-Anticelulítico Delipus

Este producto, comercializado por la marca propia de Mercadona Deliplus, consiste en un tratamiento corporal intensivo para combatir de manera eficaz la celulitis. Está compuesto por activos desarrollados por una novedosa fórmula innovadora que actúa en tres acciones: lipolítica, reestructurante y reductora.

Cuenta con numerosos activos que generan grandes beneficios en la lucha contra este trastorno dermatológico. En primer lugar, en la fase lipolítica y quemagrasas actúan los activos de cafeína y cartinina. El extracto de hoja de alcachofa cuenta con un efecto drenante y tonificante. De igual modo, para el efecto reestructurante y remodelante dispone de silicio orgánico, aceite de soja, ácido hialurónico de bajo peso molecular y centella asiática.

Para la acción renovadora cuenta con un cóctel de vitaminas antioxidantes (A, C, E, B3), extracto de raíz de cúrcuma Longa y Epigalocatequingalato. Por su parte, el quelante de hierro es el responsable de absorber y eliminar el hierro acumulado debido al exceso de grasa, el cual es el responsable de la inflamación característica de la celulitis. Por último, la ribosa acelera el metabolismo de las células.

Sticks Pro Celulit

Para mejorar el aspecto visual que ofrece una piel con celulitis, Mercadona ha dispuesto su nuevo producto Pro Celulit. Este compuesto se trata de un complemento alimenticio dividido en 15 sticks de 4 g, compuesto por base de extractos de plantas. Es un producto de edición limitada.

Los ingredientes de estos sticks ayudan a mejorar el aspecto de nuestra piel. A través de la vid roja, antioxidante y antiinflamatoria, se consigue mejorar la circulación sanguínea, y la zarzaparrilla, además de ser un gran diurético para ayudar a eliminar la retención de líquidos también contribuye a favorecer esta circulación. Otro de sus ingredientes, el algarrobo, actúa como endulzante natural, mientras que la centella asiática aumenta la producción de colágeno, aumentando la elasticidad de la piel; el limón, por su parte, aumenta la resistencia de los capilares.

Entre sus restantes compuestos también encontramos otro diurético, la piña, y un antioxidante celular, la vitamina C. La marca recomienda no superar la dosis diaria de un stick disuelto en 250 ml, así como no ser sustituto de ninguna comida.