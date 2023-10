Trucos para poder identificar el aceite de oliva de calidad

El precio del aceite de oliva está en su momento más álgido y por eso es frecuente que muchos de los usuarios adquieran el que esté más barato. No obstante, esta decisión puede convertirse en un error porque el producto que se adquiere es posible que no tenga la calidad que se esperaba. Por este motivo no está de más conocer algunos de los trucos necesarios para saber cuál es mejor en cuanto a calidad.

En ocasiones llegar al supermercado, a la tienda de confianza o al espacio gourmet más especial para dar con el aceite de oliva más apropiado se convierte en una odisea. Entender que no es lo mismo el aceite de oliva, que el de oliva virgen y que el virgen extra es el primero de los pasos para acertar, pero son muchos otros los elementos a los que conviene prestar atención para dar en la diana.

Carolina Nieto, una de las cuatro fundadoras de Alevoo, lo explica así: "Para identificar un buen aceite de oliva virgen extra hay que tener en cuenta varios factores. Destacaríamos, por un lado, su sabor, aroma y textura y por otro lado, los valores nutricionales que aporta al organismo".

El mejor aceite de oliva virgen extra

Precisamente porque no hay dos aceites de oliva virgen extra iguales, los de Alevoo, reconocidos recientemente por la Unión Europea, triunfan dentro y fuera de nuestras fronteras por ser: ecológicos, verde temprano, monovarietal ‘Royal’ y monovarietal ‘Picual Ecológico’, tienen alto contenido en grasas monoinsaturadas, antioxidantes y vitaminas A, D, E y K. Para reconocer un buen 'oro líquido' sin degustarlo, es importante seguir los consejos de Carolina Nieto.

"En primer lugar, debemos prestar atención al AOVE con su nombre y apellido: tenemos que identificar un aceite de oliva virgen extra. Y dentro, de los aceites de oliva virgen extra, siempre buscar un AOVE de cosecha temprana, a ser posible monovarietal, con un tipo de aceituna único para mantener las características organolépticas y fisicoquímicas propias de esa variedad".

Alevoo cumple todos estos requisitos y así figuran en su etiquetado. Por ello, desde la firma recomiendan centrarse en la etiqueta. "Importante fijarse en la leyenda del AOVE, en la que ponga aceite de oliva virgen extra y en la que se detalle la definición obligatoria por ley, en la que el aceite de oliva ha de ser de categoría superior, obtenido de aceitunas y solo mediante procedimientos mecánicos", indica.

Denominación de origen protegida

En la decisión de adquirir un aceite de oliva virgen extra premium, pesa también su origen, por ello no hay que dejar de prestar atención al sello certificado de la Denominación de Origen Protegida. "Un AOVE con el certificado D.O.P garantiza el origen y la calidad de dicho aceite. Suma, además, el certificado ecológico, no solo una mención del AOVE ecológico u orgánico, sino el certificado-sello ecológico que lo avale. En nuestro caso son el del CAAE y el sello europeo", cuenta.

Los valores nutricionales marcan la diferencia entre cada uno de los aceites, porque no, no todos son iguales. "A día de hoy existe el malentendido de que todos los AOVEs te proporcionan los mismos beneficios y valores nutricionales. Nada que ver con la realidad", explica Nieto.

La marca también pesa, porque es el factor que puede aportar mayor confianza al consumidor. "Tenemos que saber quién hay detrás de esa empresa, esa seguridad de saber quién está poniendo en el mercado el producto. La seriedad, la rigurosidad y la profesionalidad tienen que primar a día de hoy. No solo por el conocimiento e imagen de marca, también la web oficial de la empresa nos indica quién es", matiza.

Producto muy sano

Porque no hay nada más gratificante que disfrutar comiendo algo saludable, en Alevoo reivindican la importancia de un aceite de oliva virgen extra con propiedades brillantes. "Lo que hace especial el AOVE de Alevoo es todo lo anterior y especialmente eso que sobre el papel no se puede identificar y que es precisamente la degustación del AOVE, que te hace disfrutarlo.

El sabor único de nuestros AOVES, un aroma fresco y natural que te embriaga desde que abres la botella y una textura delicada, elegante en el paladar, que hace que no solo el sabor, recetas y alimentos sean espectaculares, sino que además te impregne esa frescura y elegancia a la hora de disfrutarlos", concluyen.