¿Sigues sin dar con la tecla para eliminar esa eterna suciedad en la cortina de la ducha y terminar con las manchas más resistentes y los olores de la ropa? Puede que la solución la tengas en un único producto, y más a mano de lo que te piensas. La solución la tienes en el bicarbonato de sodio. Y aquí te explicamos cuatro usos del bicarbonato que te ahorrarán un buen dinero en productos de limpieza.

Bicarbonato para eliminar olores

El bicarbonato de sodio es capaz de neutralizar muchos olores desagradables, como los del sudor, la orina o el vómito. Añade dos cucharadas en el tambor de la lavadora para eliminarlos, y en caso de olores más fuertes deja la prenda en remojo en una solución de agua y bicarbonato durante la noche.

Bicarbonato para quitar manchas

Mezcla seis cucharadas de bicarbonato de sodio con un tercio de taza de agua tibia y frota la mancha con esta pasta. Deja que actúe, retira la pasta con un paño o un cepillo y luego lávala con normalidad.

Bicarbonato para eliminar suciedad en general

Si vas a lavar prendas muy sucias, potencia la acción de tu detergente añadiendo media taza de bicarbonato en el tambor. Un caso especial es el de las cortina del baño, cuyo truco para limpiarla es el siguiente: Introdúcela en el tambor junto a dos toallas (para evitar que el plástico de la cortina se arrugue) y pon un programa para ropa delicada. Además de detergente, añade también media taza de bicarbonato de sodio en el ciclo de lavado, y luego pon media taza de vinagre blanco en el ciclo de aclarado.

Bicarbonato para blanquear y desinfectar

Hay muchas prendas que no admiten lejía, y en estos casos puedes usar bicarbonato de sodio para blanquear. Eso sí, ten cuidado con la ropa de color porque puede clarear. Si quieres desinfectar tus prendas, el bicarbonato de sodio también te puede ayudar. Añade media taza en el tambor de la lavadora o unas cucharadas si vas a lavar a mano, y asegúrate de aclarar bien.

El uso del bicarbonato en la cocina

Uno de los lugares donde el bicarbonato de sodio tiene mejor aplicación es en la cocina ¿Tienes dificultades para limpiar los azulejos de la cocina y no sabes qué hacer para que queden bien? ¿Cansado de que se te queme el fondo de una olla y no ser capaz de quitar la suciedad? En estos casos, pasar una bayeta húmeda no es la solución. Vinagre y lejía son algunos productos que pueden ayudarte, pero ninguno como el bicarbonato, ingrediente muy versátil para la limpieza del hogar. Estas son algunas de las soluciones para casos puntuales: