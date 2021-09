Cosori: la freidora de aire que arrasa en Amazon, te explicamos los motivos

Aquellos amantes de los fritos que quieren mantener a ralla su salud habrán sentido un alivio inminente con la aparición de las freidoras de aire en el mercado. Estos innovadores utensilios han revolucionado el mundo de la alimentación (y han librado a los consumidores de altas dosis de grasas saturadas).

Pero, ¿cómo funcionan? Al igual que los hornos de convección, la fórmula de articulación de las freidoras de aire consiste en hacer circular aire muy caliente por la cámara de cocción con la ayuda de un ventilador de alta potencia. De esta forma, se cocinan los alimentos por todos lados a la vez.

Este tipo de freidoras realizan la misma función que las tradicionales con poco o nada de aceite, dejando los alimentos dorados y crujientes por fuera. Además, otra de sus ventajas es la cantidad de calorías que reduce en los alimentos, ya que una pechuga de pollo, si se introduce en una freidora de aceite, supone más de 350 calorías, mientras que la misma pieza de pollo en una freidora de aire apenas alcanza las 150 calorías.

La freidora Cosori cuenta con capacidad de 5,5 L es ideal para una familia de 4-6 personas. Su estructura cuadrada aprovecha al máximo espacio utilizable para cocinar más alimentos que la cesta de diseño redondo.

Su gran potencia 1700W hace que el aire se caliente enseguida. Puedes disfrutar de la comida sin esperar.

Cesta desmontable y antiadherente libre de PFOA facilita la limpieza y evita las comidas pegadas y es compatible con el lavavajillas.

La función única precalentar asegura que la superficie de los alimentos se caliente más rápidamente que otras freidoras para reducir la pérdida del agua y conservar su gusto original; El botón "mantener caliente" te permite ajustar opcionalmente la temperatura y el tiempo deseados después del "auto apagado del programa". Además incluye 100 recetas en formato digital.

Su gran pantalla LED con varios botones facilita la lectura y operación por separar temperatura y tiempo sin requerir presionar repetidamente los botones, con almohadillas antideslizantes y función de recordar agitación.

Cuenta con mas de 53.000 valoraciones en Amazon, éstas son algunas:

"La mejor decisión que he tomado ha sido hacerme con una freidora de este tipo. Anteriormente compré otro modelo que devolví porque el antiadherente no era de buena calidad, nada que ver con esta, en la que ningún alimento se pega, y por lo tanto se limpia rápido y fácil."

"He estado haciendo con ella algunas recetas, pollo frito quedo muy bien siguiendo la receta que trae el Modelo Cosorio, hice la tarta de plátano maduro y muy bien, hice las patatas fritas y siguiendo las indicaciones del libro también han sido todo un éxito."

Otros modelos de freidoras de aire

Princess 3.2L

La circulación de aire caliente a su temperatura óptima permiten a la freidora digital Princess XL no solo freír sino también hornear, asar y tostar. No necesitas aceite y no tendrás que preocuparte más por los malos olores. Con todo el sabor pero mucho más saludable y práctico.

La capacidad de 3,2 L hace posible preparar hasta cinco raciones de patatas fritas crujientes y deliciosas de una sola vez. La freidora óptima para esas ajetreadas veladas en las que desea servir comida saludable.

Aigostar Cube 7L

Dispone de una capacidad de 7 litros que cocina de 6 a 10 raciones, además su uso versátil permite el cocinado tradicional en la cesta o el cocinado directo en el cajón haciendo un pequeño ajuste en el mango.

La freidora es totalmente libre de BPA, la cesta es extraíble y se limpia fácilmente, además dispone de patas antideslizantes, hueco recoge-cables, asa de toque frío y función mantener caliente que puede recalentar comida ya cocinada o mantenerla caliente tras el cocinado pulsando un botón.

Tristar 2L

Segura de usar con un asa fría al tacto, protección contra sobrecalentamiento y base antideslizante. Fácil de controlar con un panel de control analógico con dial giratorio para tiempo y temperatura.

La freidora de Tristar tiene un diseño compacto. No ocupa demasiado espacio ya que tiene un volumen de 2 litros. Esto es suficiente para preparar dos porciones de patatas fritas a la vez. Sin embargo, puedes preparar todo tipo de comidas en ella.

