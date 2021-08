Los helados veganos de Aldi a los que no podrás resistirte

No hay duda de que los helados son el postre estrella del verano entre todos los públicos. Caracterizados por ser uno de los productos más refrescantes ante las altas temperaturas, el verano es la época preferida para el consumo de este tipo de alimentos, aunque su consumo se produce en cualquier temporada del año.

Por otro lado, una de las maneras de vivir que han experimentado un gran crecimiento entre la población, enfocado en evitar el daño a los animales no humanos todo lo posible, es el veganismo. La principal característica de las personas veganas, en cuanto a alimentación, es el no consumo de ningún producto que dañe a animales en su elaboración.

Las cadenas de supermercado, consciente del crecimiento del veganismo, cada vez cuentan con más productos de este tipo entre su catálogo. Uno de los pioneros es la marca Aldi, la cual tiene productos veganos de todo tipo entre los que se incluyen sus nuevas tarrinas de helado de diferentes sabores.

Tarrinas de helado aptas para el consumidor vegano

Aldi cuenta con una gran variedad de productos veganos, siendo ahora en verano uno de sus productos estrella las tarrinas veganas de helado de distintos sabores. La principal características de estos helados es que no cuentan con ningún ingrediente en su composición que proceda de animales, por lo que su elaboración se encuentra realizada en exclusiva con ingredientes vegetales.

Los principales ingredientes de este tipo de helados veganos son la leche de soja, de arroz o de avena, por lo que su consumo también implica una manera más saludable de alimentación. El precio de venta de las tarridas de Lidl se encuentra en los 2,99 euros el formato de 500 ml, y cuentan con certificado V-Label, sin aceite de Palma y sin Organismos Genéticamente Modificados.

Entre los sabores de estos helados veganos podemos encontrar el de mantequilla de cacahuete, cuya elaboración incluye trozos de cacahuetes caramelizados. En cuanto a su sabor de helado vegano de chocolate contiene salsa de dicho sabor así como pedacitos de chocolate.

Recientemente la marca de supermercados Aldi ha agregado a su variedad de sabores de helado veganos los de Coco & Brownie y Macadamia Salted Caramel. Una de las virtudes más destacadas para su consumo es que al no ser elaborados con leche de vaca su consumo es apto para intolerantes a la lactosa y a la proteína de la leche.

Aldi es consciente de las diferentes formas de alimentación que existen en la actualidad. Por ello, amplía su variedad de alimentos veganos libres de origen animal para personas veganas o vegetarianas. Todos estos alimentados son etiquetados con la categoría V-Label desde 2015. Esta etiqueta es concedida por la Unión Vegetariana Europea, UVE, a fin de identificar de manera rápida y eficaz los productos aptos para este tipo de alimentación.