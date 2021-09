Conga, el robot de limpieza más vendido de Cecotec, en oferta esta semana

El trabajo, los niños, sus actividades extraescolares, cuidar de tus parientes, los atascos, el sudoku que hay que hacer para poner en marcha los electrodomésticos a las horas adecuadas para que la factura de la luz no haga saltar los plomos de la economía familiar. El verano se acaba y con ello la dura realidad de la vuelta a la rutina y de darte cuenta de que no tienes horas suficientes para dedicarlas a las tareas del hogar para hacerlo todo como a ti te gustaría.

Necesitas que te echen una mano pero al final lo que nos encontramos son más impedimentos para llevar a cabo la planificación que nos gustaría. Estrés, frustración, cansancio. Si algunas de las tareas del hogar que más te agobian y te consumen son barrer, fregar, pasar la mopa o la aspiradora, ha llegado el momento de modernizarse y darle una oportunidad a los robots de limpieza. Eficientes, ordenados y no se quejan. Aspiran, barren, pasan la mopa y friegan. Y llegar a casa después de trabajar o estar teletrabajando en tu despacho y salir horas después con el suelo de varias habitaciones reluciente puede cambiarte el humor para el resto del día. El boom de este producto es tal que muchas marcas han apostado en ampliar su gama de producto, lo que permite disponer de amplia oferta para comparar precios y prestaciones. Conga, el robot de limpieza más vendido de Cecotec, está de oferta esta semana

Así es el Conga 1090

Robot aspirador con mapeo láser profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo de forma simultánea gracias a su tanque mixto para sólidos y líquidos. Limpia el 100 % de la superficie recorrida de forma eficiente, ordenada e inteligente con Wi-Fi y App.

Incluye la aplicación para smartphone con la que podrás controlar tu robot seleccionando los modos de limpieza, programando la limpieza, seleccionando el nivel de potencia de succión y de fregado y observar el historial.

Su sistema Wash4You pasa la mopa y friega con solo ponerle el depósito de líquidos. Limpia de forma inteligente los máximos metros mediante su avanzado sistema de control electrónico que dosifica y distribuye el agua de forma homogénea por la mopa.

Gracias a su nueva tecnología Virtual Voice podrás conectar el robot a los asistentes virtuales de control por voz Alexa y Google Home. Su precio ahora 135,00€. Ahorras: 114,00€ (46%)

"Me ha sorprendido mucho. Lo he pasado un par de veces y me lo ha dejado todo perfecto. Durante dos horas no ha parado de recoger toda la suciedad del suelo. Y el solo se fue a la base de recarga."

"Aspira de maravilla los pelos y la tierra que meten con sus patitas. La batería da lo suficiente para toda la casa como mantenimiento. Si tienes animales no te lo pienses!"

Otros modelos de Cecotec en oferta:

Conga 1790 Ultra

Navegación ordenada con iTech SmartGyro 3.0, para una limpieza más eficiente gracias a sus sensores giroscópicos, de proximidad, antichoque y anticaída.

Su sistema Virtual Map te mostrará en la aplicación el mapa de tu hogar. El robot irá creando el mapa a medida que realiza la limpieza. Además, posteriormente podrás verlo en el historial de limpieza. El robot creará un mapa diferente en cada ocasión pudiendo mejorar las rutas de limpieza gracias a su inteligencia.

El robot memoriza el recorrido para poder encontrar la ruta más rápida y eficiente de limpieza y para volver a la base de carga, una vez terminada la limpieza. Gracias a este sistema, el robot sabe perfectamente donde se encuentra, por donde ha pasado y por donde no ha pasado. Su precio ahora 169,00€. Ahorras: 50,00€ (23%)

Conga 3790

Incorpora el cepillo Jalisco, un novedoso cepillo motorizado de dos materiales para eliminar la suciedad más invisible, aspirando hasta el triple en una sola pasada sobre cualquier superficie.

Gracias al innovador sistema Room Plan podrás gestionar hasta 50 planes de limpieza, seleccionando las estancias y habitaciones de tu vivienda, para poder limpiar el espacio elegido cuando tú lo desees. Realiza una edición y gestión personalizada de la limpieza de tu hogar.

El robot escanea y mapea tu hogar para realizar un reconocimiento 360º. Planifica la ruta más rápida, eficiente, ordenada e inteligente para la limpieza de cada estancia. Su precio ahora 309,00€. Ahorras: 130,00€ (30%)

Conga 6090 Ultra

Conga 6090 es un robot aspirador con mapeo láser profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo de forma simultánea gracias a su tanque mixto para sólidos y líquidos.

Total Surface 3.0: optimización total de la batería. El robot recarga lo que necesita de batería y vuelve al punto exacto donde se quedó hasta finalizar la limpieza.

Con su mejorado sistema de mapa interactivo además de guardar 5 mapas diferentes y delimitar zonas restringidas, podrás seleccionar varios puntos de limpieza, marcar un área de limpieza para limpiarla en profundidad con el modo Twice y crear recorridos de limpieza. Su precio ahora 379,00€. Ahorras: 320,00€ (46%)

