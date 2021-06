Lo que necesitas saber para elegir tu nueva maleta de viaje

Primeros días oficiales de verano y es imposible no pensar en vacaciones. Las necesitamos para descansar y desconectar, para volver a encontrarnos. Después de –bastantes– meses viviendo con la pandemia, ahora es muy posible que te empiece a apetecer salir, hacer planes, y, por qué no, planificar una escapada para viajar. Eso sí, muchos ya no nos acordamos de lo que es viajar y es posible que tu vieja maleta necesite que la sustituyas por una nueva, que ya no esté en sus mejores condiciones después de tanto tiempo guardada esperando que la saques. Por eso, te dejamos con una serie de condiciones aconsejables para la elección de tu nueva maleta de viaje, y que puedas recorrer junto a ella, la nueva normalidad –y el mundo, claro-.

Condiciones imprescindibles para elegir la mejor maleta de viaje

Material, ¿es mejor escoger tela o plástico?: esto dependerá mucho de tus preferencias ya que ambas tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas. En el caso de las maletas de tela tienen un precio más bajo, tienen más bolsillos y suelen ser más flexible y económicas. En cambio, las maletas de viaje rígidas suelen ser más duraderas y te aportan una mayor seguridad.

Ruedas, ¿sí o no?: nosotros siempre recomendamos escoger maletas de viaje que tengan ruedas, especialmente las que tienen cuatro ruedas, ya que te facilitará mucho el transporte.

¿Cuál es el mejor tamaño?: lo cierto es que dependerá del tipo de viajes que vayas a realizar. Si son escapadas de pocos días, una maleta de viaje de tamaño estándar será perfecta para ti. Pero si eres de los que se pasan semanas y semanas viajando, la mejor opción es escoger una maleta grande, de tamaño familiar.

Escoge un color llamativo: es cierto que las maletas de colores neutros son las que más suelen gustar, pero siempre serán una lata a la hora de buscarla entre el equipaje de miles de personas. Es por eso por lo que siempre recomendamos escoger una maleta llamativa, que no se te olvide y que puedas identificarla incluso en la distancia.

No escatimes en la maleta: una maleta de viaje, si se cuida y es de buena calidad, tendrá una duración de, aproximadamente, 10 años. ¿Por qué arriesgarse comprando una maleta de mala calidad? Siempre será mejor no escatimar en gastos una sola vez que estar renovando la maleta de viaje cada año.

Con estos consejos podrás escoger la maleta de viaje que mejor se adaptará a ti. ¿Con cuál te quedas tú?