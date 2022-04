Estas son las principales estafas que se están haciendo a través de WhatsApp

La tecnología es algo que ha llegado a nuestras vidas para facilitárnosla, siempre y cuando hagamos un buen uso de ella. Con la llegada de las apps de mensajería instantánea podemos comunicarnos con cualquier persona del mundo en cuestión de segundos, sin importar la distancia a la que se encuentre. Con estas apps también han llegado nuevas formas de estafa, por eso debemos estar muy atentos.

En las últimas semanas ha surgido una nueva forma de estafa a través de la aplicación WhatsApp. La misma Policía Nacional alertó en las redes sociales sobre un nuevo modus operandi de los estafadores. Esta vez las victimas suelen ser madres, ya que en esta ocasión los estafadores se hacen pasar por sus hijos.

"Mamá, mi móvil se me ha estropeado y este es mi número nuevo ¿Me puedes hacer un favor?" Esta es la forma en la que empiezan el timo, normalmente evitan recibir llamadas para no ser descubiertos. “Tengo que pagar una cosa y no tengo la tarjeta a mano. Me puedes hacer una transferencia y te lo devuelvo al tener la tarjeta a mano”, así es como prosiguen para intentar realizar la estafa.

Los autores de esta estafa han conseguido defraudar unas cantidades que oscilan entre los 2.000 y 26.000 euros. En caso de recibir este tipo de mensajes la Policía recomienda no perder la calma y antes de hacer ningún pago, asegurarse de que la persona con la que estamos hablando es quien dice ser.

Otro forma de estafa a través de WhatsApp, en esta ocasión los estafadores enviaban un mensaje que decía "Hola , Ganador". Se le aseguraba a los usuarios que podían ganar un bono de hasta 20.00 euros, pero antes debían ingresar 10 euros es un juego virtual. Esto sucedió a finales del pasado año.

Por último, el pasado mes de marzo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad alertó de una nueva campaña de estafas. Esta vez ha sido a través de un SMS, donde los estafadores se hacían pasar por bancos como Santander, BBVA y CaixaBank. En este caso el SMS contenía un enlace en el que te dirigía a un sitio web exactamente igual que al de las compañías. Una vez dentro pedían al usuario las claves de acceso a la banca online.

Engaños más comunes a través de WhatsApp

Código de autenticación

Esto se intenta conseguir para poder suplantar la identidad y el secuestro de cuenta de una persona. Suele comenzar con un mensaje que dice que por error se ha enviado un mensaje con un código de verificación a tu teléfono y este quiere que se lo reenvíes. Al dar este código estás dando acceso a otra persona para que entre en tu usuario de WhatsApp, entonces podrán hacerse con ella y se harán pasar por ti para estafar a tus contactos. Normalmente lo harán pidiendo dinero a través de una transferencia bancaria simulando una emergencia.

Descarga de aplicación

Este tipo de estafa suele llegar a través de un correo electrónico que simula una copia de seguridad de las conversaciones y llamadas de WhatsApp. Este mismo mensaje incluye un enlace de descarga de la app, al darle clic a dicho enlace, este libera un virus en el dispositivo que roba todos tus datos personales.

Venta de dólares

Esto comienza por un mensaje a través de WhatsApp. Un número desconocido se hace pasar por una persona cercana. Aunque el número es distinto, el perfil es una copia exacta de la persona a la que está suplantando, ya que llegan a tener el mismo nombre y foto. En ocasiones utilizan el mismo apodo para generar una sensación de confianza. Tras tener una pequeña conversación te pregunta que si conoces a alguien que este interesado en la compra de dólares estadounidenses.

En el momento que recibe una respuesta positiva solicitará una transferencia de dinero. Con el dinero ya transferido, el cibercriminal promete que en breves tendrás los dólares, acto seguido bloqueará al usuario y se quedará con el dinero.

Consejos para evitar las estafas