Estos son los productos que Aldi retira de la venta y aconseja devolver

Hacer la compra es una de las cosas más importantes para los hogares de todo el mundo. Por la necesidad de estar bien alimentados, de encontrar los mejores productos en su valor adecuado, dada la situación económica de las familia y la subida generalizada de los precios, y por la precaución que hay que tener a la hora de seleccionar algo que no esté en condiciones óptimas para su consumo, algo que se encargan de denunciar los diferentes estamentos semana tras semana. E incluso los mismos supermercados afectadas se encargan de dar la voz de alarma entre los usuarios. Como ha ocurrido esta vez con Aldi, que ha mandado retirar algunos de sus productos, los cuales aconseja devolver.

La alerta sanitaria puede saltar en cualquier momento. Por unos guisantes, por un lote de galletas de chocolate o por un producto cárnico, como es uno de los casos en esta ocasión ¿De qué producto hablamos y por qué Aldi lo retira de su supermercado?

Entrecot vaca rubia gallega 'El Mercado'

Nos referimos en primer lugar al entrecot vaca rubia gallega de la marca 'El Mercado', el cual no cumple con los estándares de calidad definidos por Aldi. Esto ha llevado a la cadena alemana de supermercados a pedir a sus clientes que devuelvan este producto si han llegado a comprarlo recientemente antes de que fuera retirado. Aldi garantiza que "se reembolsará el importe" del producto y presenta diferentes opciones para ponerse en contacto con la compañía para aclarar cualquier tipo de asunto: el correo electrónico contigo@aldi.es y el teléfono 900 902 466.

Lo cierto es que el entrecot de vaca rubia gallega 'El Mercado' era uno de los productos destacados de Aldi. Los usuarios destacaban de ella su sabor, su ternura y su jugosidad, ya que se trata de una carne baja en grasa y colesterol y rica en proteínas, hierro y vitaminas.

The wonder nuggets 'My Veggie Day'

El segundo de los productos retirados en las últimas horas por Aldi son los conocidos como The wonder nuggets 'Mi Veggie Day', que, al menos en uno de sus lotes, parece no haber sido tan 'wonder', por lo que desde Aldi lo han retirado de la venta "de manera precautoria". Se trata del lote 23202, que "no cumple con los estándares de calidad definidos" y, al igual que ocurre con la carne de vaca rubia gallega, se solicita a los clientes que se devuelva y se reembolsará el importe.