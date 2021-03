Diez residuos que tiramos mal en los contenedores de plástico

Se dice que preservar los recursos naturales no debe ser una obligación sino una responsabilidad de toda la sociedad. Vivimos en un mundo que, poco a poco, va siendo más consciente de que algo debe cambiar si queremos seguir contando con la Tierra en los próximos años. Por ello, algo tan fácil y esencial como reciclar debe ser una actividad que todos interioricemos en nuestro día a día.

Son muchas las personas que no atienden a la naturaleza o que quieren pero aún no tienen claro cómo reciclar. Entre papeleras diferentes y contenedores de colores, son bastantes los que se pierden en el mundo ecológico. Una de las cuestiones que los especialistas creen que se debe explicar es la referida a los contenedores amarillos ya que en ellos, no todo vale.

Contenedores amarillos, lo que sí y lo que no debe tirarse

Según Ecoembes, organización sin ánimo de lucro responsable en todo el territorio español de promover y gestionar el sistema para el reciclaje de los residuos, el contenedor amarillo es uno de los que más dudas genera entre la población. Este tipo de depósitos lleva en nuestras calles más de veinte años pero, a veces, es difícil de ver ya que sólo hay uno por cada 117 habitantes.

La guerra del plástico ya es una realidad y son muchas las empresas que están empezando a no utilizarlos. Aún así, los hogares españoles utilizan muchos envases plásticos, latas o bricks. Por ello, las dudas deben disiparse lo antes posible y saber que los contenedores amarillos deben usarse sólo para determinados elementos. Dentro de dicho contenedor debemos colocar botellas y envases de plástico, envases metálicos y briks como:

Botellas de plástico

Latas de conserva y de bebidas

Tapas y tapones de plástico, metal y chapas

Bandejas de aluminio

Papel film y papel de aluminio

Aerosoles

Botes de desodorante

Bolsas de plástico (excepto las bolsas de basura)

Tarrinas y tapas de yogurt

Briks: de leche, zumos, sopas, etc

Bandejas de corcho blanco

Tubos de pasta de dientes

En cuanto a los errores más comunes, hay uno que sobresale por encima de todos: que el objeto esté hecho de plástico, no significa que deba ir al contenedor amarillo. Por tanto, las personas suelen cometer el error de depositar elementos como:

Juguetes

Material escolar de plástico

Cables

Biberones

Guantes de goma

Perchas

Utensilios de aseo o de cocina

Cubos

Muebles de plástico

Embalajes de corcho blanco

Un repaso al mundo del reciclaje

Ecoembes afirma que es muy importante separar los envases y los objetos que las personas tiran a los diferentes contenedores. Ahora bien, para ello hay que saber para qué sirve cada uno de ellos. Aquí, un rápido repaso:

Contenedor azul. Es aquel que está destinado a papel y cartón exclusivamente.

Contenedor verde. Es el más reconocible de todos por su forma y en él deben depositarse botellas de vidrio, frascos de vidrio o tarros de alimentos.

Contenedor marrón. No en todas las ciudades tiene este color aunque la función es la misma y están para: restos de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cascaras de huevo o posos; o servilletas y papel de cocina usados.

Contenedor gris. Aquí van todos los elementos que no sirven para el proceso de reciclaje. Entre otros: Juguetes, biberones, chupetes, utensilios de cocina, pañales, objetos cerámicos, compresas, arena para mascotas, pelo, polvo, colillas, etc.

Punto limpio. Está para todos aquellos residuos de grandes dimensiones para evitar problemas y aglomeraciones en los contenedores. Pueden ser fijos o móviles.