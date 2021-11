Los supermercados no creen que la huelga de camioneros cause desabastecimiento de alimentos en Navidad

La patronal de supermercados Asedas no prevé que la huelga de camioneros anunciada para Navidad provoque problemas de desabastecimiento en las tiendas de alimentación, salvo que se registren problemas de orden público que impidan la circulación.

Así lo ha avanzado este viernes el director general de la entidad -que agrupa a Mercadona, DIA, Lidl, las centrales de compra Euromadi e IFA, así como varias enseñas regionales-, Ignacio García Magarzo, quien ha exigido a la Administración que otorgue legalmente al sector el estatus de "esencial" precisamente para garantizar el suministro de comida en cualquier circunstancia.

"Pase lo que pase, este sector es capaz de responder para que no haya problemas de abastecimiento, salvo cuando las autoridades no garantizan el orden público o los empresarios no tienen medios para adaptarse. Por eso es buen momento para reclamar que nos den ese carácter esencial por la vía legal", ha defendido.

En una rueda de prensa organizada en La Palma (Canarias), Magarzo ha instado a todos los agentes implicados en el conflicto con los transportistas a colaborar "para evitar que lo que no ha sido capaz de provocar una pandemia o el volcán, lo cause el derecho de huelga".

El responsable patronal ha recordado que en 2008, debido a un paro similar, sí hubo falta de algunos productos en los lineales del supermercado durante varios días "por problemas de orden público que impidieron la circulación del tráfico rodado".

"La regulación y las autoridades tienen que permitir que este sector haga lo que ha hecho en estos dos años incluso en peores circunstancias, garantizar el suministro, y eso no puede estar condicionado a ninguna reclamación por muy legítima que ésta sea", ha insistido.

El directivo de Asedas ha recalcado que las rupturas de stock han sido testimoniales en el sector incluso en momentos de gran tensión, como fueron los primeros días de confinamiento por la covid-19, el arranque de 2021 por el temporal Filomena o ahora en La Palma, debido a la reciente erupción volcánica.

"Que el abastecimiento esté garantizado no es casualidad ni pasa en todas partes, de hecho durante la pandemia varios países europeos tuvieron problemas", ha recalcado Magarzo, quien ha apuntado a la eficiencia y la competitividad de las cadenas de supermercados como factor clave.

En su opinión, la ciudadanía ya reconoce esta labor tanto de trabajadores como de empresarios del sector, pero no así la Administración Pública.

"Lamentablemente, pasados los meses la situación ha decaído e incluso en la declaración del segundo estado de alarma, que dirigieron las comunidades autónomas como autoridades delegadas, ya no se produjo ese reconocimiento general de nuestro sector como esencial", ha criticado.

El secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), Alonso Hernández, ha ensalzado el comportamiento del sector ante una situación tan complicada como la vivida en las últimas semanas en La Palma.

"Pese a nuestra condición de región ultraperiférica, eso no impide que en Canarias en general pongamos a disposición del consumidor una alimentación completa, variada, segura, de calidad y a precios asequibles", ha subrayado Hernández, quien ha ensalzado la gestión de la logística para evitar disrupciones en el suministro.

Asimismo, ha argumentado que la "alta concentración" de supermercados en La Palma, con una densidad por cada mil habitantes superior a la media nacional, también ha contribuido a que los habitantes de la isla pudieran abastecerse de comida sin dificultad.

Por su parte, el presidente de Asuican, Tomás Barreto, ha negado que la pérdida de cultivos agrícolas y otros problemas provocados por el volcán puedan derivar en una subida de precios en el supermercado para los palmeros.

Barreto ha incidido en que los operadores con actividad en la región han mostrado su solidaridad al facilitar alimentación y productos de primera necesidad tanto a los evacuados por la erupción como a bomberos, policías y científicos desplazados, y ha apuntado a que existe un compromiso también por colaborar en la recuperación económica de la isla.