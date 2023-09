Cuidado con este truco para la vitrocerámica, podrías provocar un incendio

Cocinar es una de las grandes pasiones para muchas personas. Después de meses en los que los restaurantes y chiringuitos le han ganando la partida a los fogones de casa llegan meses en los que va a apetecer mucho más pasar cierto tiempo entre sartenes, de demostrar a nuestra pareja, familiares y amigos nuestra evolución como masterchef. Para ello es necesario tener a punto todos los electrodomésticos, principalmente el horno o la vitrocerámica, que tiene algunas ventajas respecto a otras tecnologías de cocina. Para ello es necesario saber la manera de hacer una limpieza profunda en la vitrocerámica y tener cuidado a la hora de aplicar ciertos trucos de limpieza que se viralizan a través de las redes sociales pero que mal ejecutados podrían provocar un incendio.

Hablamos de una técnica 'perfecta' para mantener la vitrocerámica limpia, colocando papel de cocina entre la placa de inducción y la sartén para evitar que se estropee o se ensucie ¡Claro! ¿Cómo no se me habría ocurrido antes? Antes de tener que limpiar, mucho mejor si ni siquiera llegamos a ensuciar durante el cocinado. Pero, ojo, que, como en muchos aspectos de la vida, está casi todo inventado y si nadie lo había expuesto previamente es porque existen contraindicaciones importantes a la hora de aplicar este truco.

Así lo avisan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), de cuyos consejos se desprende que llevar a cabo esta sutil maniobra para evitar que la vitrocerámica se manche o queme puede terminar quemando el papel de cocina a través de la sartén caliente. Y ya sabemos todos lo que provoca un papel excesivamente caliente. Primero se inflama y posteriormente se genera fuego que puede derivar en un incendio de proporciones ajustadas al número de utensilios que alcance durante su propagación.

Los límites para que este hecho llega a producirse lo sitúa la OCU en los 200ºC. Porque el papel no es un material diseñado para resistir altas temperaturas y puede terminar costando un serio disgusto en tu afán de parecer innovar y limpio a partes iguales en tus quehaceres dentro de la cocina.

Cómo mantener la vitrocerámica sin riesgos

Así que menos inventar y más mantener la vitrocerámica como es debido, aplicando las normas básicas de cuidado que recomiendan todos los fabricantes: limpieza en frío con el producto señalado (Vitroclen) y repaso con un paño húmedo.

Y si alguna vez deseas probar con un elemento entre la sartén y la placa para protegerla el elegido debe ser el papel para hornear, diseñado para resistir altas temperaturas y no se inflamará fácilmente...Aunque no se puede garantizar tampoco 100% que no te dé algún susto inesperado.