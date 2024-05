Guía del Amazon Prime Day 2024: qué es, cuándo se celebra y cómo cazar las mejores ofertas

El Amazon Prime Day es una de las fechas clave del ecommerce en todo el mundo, porque el gigante del comercio electrónico celebra su gran fiesta de las ofertas con auténticas gangas en todas sus categorías. 48 horas de descuentos con los precios más bajos de todo el año, con envíos gratuitos y en tiempo récord solo para clientes Prime. ¿Quieres saber cómo sacarle el máximo partido?

¿Qué es el Amazon Prime Day y cuándo empieza?

El Prime Day es el evento por excelencia que Amazon organiza una vez al año y que esperan millones de personas en todo el mundo. El gigante del comercio online lanza las ofertas de verano más especiales, solo disponibles para suscriptores Prime, con descuentos increíbles en hogar, tecnología, belleza, moda, deporte, informática y mucho más.

Este año, el Amazon Prime Day 2024 todavía no tiene fecha. Sin embargo, la edición de 2023 se celebró los días 10 y 11 de julio, así que todo apunta a que este año será también entre la segunda y la tercera semana del mes. Serán 48 horas con los descuentos más locos, y quizá Amazon decide ir un paso más allá, porque este año celebran su décima edición.

¿Cómo acceder a las ofertas del Amazon Prime Day y quién puede beneficiarse?

El Amazon Prime Day 2024, igual que ha ocurrido en las ediciones anteriores, es un evento exclusivo para clientes Prime. No se descarta que haya ofertas para los que no sean suscriptores, pero el gruso de la promoción será para los clientes que abonen mensual o anualmente la suscripción Prime. Una opción interesante para aprovechar las ofertas del Prime Day es la prueba gratuita de un mes.

Para aprovechar la gran fiesta de ofertas solo necesitas tener una suscripción activa a Prime. Durante las 48 horas que duren los descuentos, podrás acceder a ofertas flash con stock limitado y a muchas otras ofertas destacadas en productos Amazon, como los clásicos Echo Dot, Fire TV Stick o Kindle.

El Amazon Prime Day 2024 llegará a todas las secciones, así que lo mejor que puedes hacer es empezar a confeccionar desde ya tu lista de deseos e incluso establecer alertas de precios en tus productos favoritos.

Así, llegado el momento, podrás añadir al carrito todos tus imprescindibles a precios bajísimos, con envíos rápidos y gratuitos. ¿Necesitas inspiración? Fichamos 4 productos que lo petaron en el Prime Day del año pasado y que podrían volver a estar muy rebajados en esta décima edición. Toma nota, empieza a coger ideas ¡y prepárate para la gran fiesta de ofertas!

Esta freidora de aire COSORI es el pequeño electrodoméstico que necesitas en casa si quieres adoptar una alimentación mucho más saludable. Con 6 litros de capacidad, es perfecta para compartir recetas en familia. Además, tiene hasta 9 funciones en 1 y ajustes para controlar la velocidad, la temperatura y el tiempo de cocinado.

Podrás freír, asar, hornear, deshidratar y, en definitiva, preparar los platos más deliciosos y saludables en cuestión de minutos. Además, incluye un completo recetario y tiene una alta eficiencia energética. El imprescindible que arrasó en el Amazon Prime Day del año pasado.

La solución de limpieza más completa para lucir una sonrisa blanca, sana y cuidada. Este cepillo de dientes eléctrico de Oral-B es capaz de acabar con hasta un 100% más de placa bacteriana que con un modelo convencional. Además, tiene tres modos de cepillado: limpieza diaria, sensible y Sensible Plus para una experiencia mucho más suave.

Por supuesto, incluye los clásicos cabezales redondos de Oral-B con tecnología de limpieza 2D inspirada en los dentistas. Así, se adapta completamente a las necesidades de tu boca para una limpieza mucho más profunda.

El Fire TV Stick lleva años siendo uno de los productos más vendidos de Amazon, y tampoco pasa desapercibido durante el Prime Day. Este modelo llega tiene una potencia mejorada, una reproducción en streaming más rápida y una calidad Full HD. Además, el mando también es mucho más intuitivo e incorpora botones de acceso rápido a tus apps favoritas.

Podrás reproducir contenidos de Prime Video, YouTube, Netflix, Disney+ o Dazn, entre muchas otras apps, en cualquier televisión aunque no sea Smart TV. También es compatible con Dolby Atmos para una calidad de audio envolvente.

El último bestseller que hemos fichado es un imprescindible con el que no tendrás que preocuparte por la limpieza doméstica. Este robot aspirador de Cecotec lo hace todo por ti: barre, aspira, friega, pasa la mopa, friega y seca. Además, incorpora dos cepillos laterales y dos mopas para una limpieza con mucho más alcance.

Es capaz de navegar de forma independiente por toda tu casa, detectar obstáculos y limpiar debajo de los muebles. Lo mejor es que podrás controlarlo desde tu móvil, con tu voz o con un mando a distancia. Las posibilidades son infinitas y precisamente por eso lo petó en el Amazon Prime Day del año pasado.

¿Ya has empezado tu lista de deseos? Quizá estas sugerencias te han servido de inspiración, pero te invitamos a fichar tus propios indispensables, configurar alertas y estar muy pendiente del Amazon Prime Day 2024 para conseguir tus productos favoritos a precios de risa. ¡La gran fiesta de las ofertas está a la vuelta de la esquina!

