Consigue estos AirPods Pro de Apple a un precio irrepetible gracias a las ofertas de AliExpress

Siempre es un buen momento para aprovechar descuentos que nos permiten adquirir productos increíbles a una fracción del precio original. Desde el 28 de marzo a las 9:00 am hasta el 2 de abril, la plataforma tendrá descuentos impresionantes, en algunos casos incluso de hasta 80% de descuento en productos seleccionados. Un buen ejemplo de ello son los Apple AirPods Pro 3 In Ear, unos auriculares que garantizan el mejor sonido y autonomía al usuario. Aquí te contamos más acerca de esta increíble oferta.

No dejes pasar la oportunidad de descubrir el resto de productos que AliExpress por su 12º Aniversario ha dejado con grandes descuentos.

Tener unos buenos auriculares inalámbricos se ha convertido en una necesidad y no solo para disfrutar de un momento relajante mientras escuchamos música, sino también para atender llamadas y asistir a reuniones cuando no estamos en nuestro puesto de trabajo. Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de la importancia de tener unos auriculares de buena calidad que nos proporcionen un sonido impecable y sin interferencia, como es el caso de los Apple AirPods Pro 3 In Ear. Además, puedes llevártelos a casa por mucho menos del precio original gracias a estos increíbles descuentos de Aliexpress.

Entre sus múltiples características, destacan por estar hechos con lo último en tecnología de Apple, como es el caso del audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza, así como también ecualización adaptativa, amplificador a medida y transductor a medida. Y sin olvidarnos de mencionar la cancelación de ruido. Recordando que el diseño se adapta a la perfección a la forma de la oreja, para que sea completamente cómodo de utilizar.

Junto a lo anterior, los Apple AirPods Pro 3 In Ear cuentan con diferentes sensores, tanto de movimiento como de detección de voz y de presión. Estos elementos son determinantes para garantizar la calidad del sonido y del audio, independientemente de si estas en movimiento.

Por otro lado, son unos auriculares que se pueden utilizar mientras te ejercitas, porque son resistentes al sudor y al agua, tienen la categoría IPX4. En lo que se refiere a los controles, son sumamente fáciles de utilizar, tienen un sistema intuitivo y, como ventaja adicional, la batería ofrece una autonomía de hasta seis horas de reproducción continúa con una sola carga.

Comprar en AliExpress por (̶2̶2̶3̶,̶7̶5̶€̶)̶ 179,00€

Aplicando el código "AEAL19" podrás obtener 19€ de descuento extra.

Estos auriculares, cuyo precio original es de 223,75 euros, ahora los vas a adquirir por tan solo 179,00. Es un excelente precio si consideramos la marca y calidad de los mismos, sin duda una inversión por el excelente resultado que otorgan.

Este descuento de Apple AirPods Pro 3 In Ear es, sin duda alguna, una excelente oportunidad para adquirir un producto de tan buena calidad, por mucho menos de su precio original.

Estos son los códigos de descuento que estarán disponibles en la web de AliExpress, hasta el próximo día 2 de abril:

4€ de descuento por 29€ de compra: AEAL4

8€ de descuento por 59€ de compra: AEAL8

14€ de descuento por 99€ de compra: AEAL14

19€ de descuento por 129€ de compra: AEAL19

30€ de descuento por 199€ de compra: AEAL30

45€ de descuento por 299€ de compra: AEAL45