Descubre Skin Food, la gama superhidratante de Weleda para cuidar tu piel

Los productos de la línea Skin Food de Weleda destacan por su poder reparador y nutritivo, cubren todas las necesidades de la piel y son incluso aptos para las más sensibles. Ayudan a reparar, nutrir e hidratar la piel en profundidad, además son perfectos para pieles secas o muy secas y agrietadas y tienen una absorción rápida y ligera.

Todos los productos de Weleda son 100% naturales, desde 1921 trabaja de forma sostenible y se ha convertido en una de las primeras marcas en el mundo en demostrar que una cosmética eficaz y sostenible es posible. Los ingredientes que emplean para elaborar sus productos son 100% naturales, y más del 80% de ellos son de calidad BIO.

La tendencia hacia una vida más sostenible está cada vez más al alza, y hay estudios que demuestran que, en España, la preocupación por los problemas medioambientales es cada vez mayor (un 76% de la población ha confesado que ha cambiado su rutina diaria y sus hábitos de consumo con el fin de ser más respetuosos con el medio ambiente).

Es el producto por excelencia de la línea Skin Food, ofrece un cuidado completo para todo tipo de piel. Se trata de la crema más versátil de Weleda y se puede utilizar como parte del cuidado diario, pero también para el cuidado intensivo de la piel.

Nutre e hidrata las zonas más secas del cuerpo como codos, rodillas pies o manos. También calma irritaciones y repara los labios agrietados o los pequeños rasguños de la piel.

"Llevo unos días usándola en las manos y he pasado de tenerlas tan secas que se me agrietaban y sangraban a tenerlas perfectas. Estoy encantada. He probado montones de cremas para las manos y la mayoría de daban reacción o no me hacían nada. Me ha sorprendido lo rápido que he mejorado."

Dentro de sus características destaca su capacidad para reparar, nutrir e hidratar de forma intensa previniendo la sequedad.

Además, tiene una textura ligera y de rápida absorción que deja la piel lisa y elástica al instante. Es ideal para pieles secas y muy secas o agrietadas, además esta testado dermatológicamente y es un producto 100% vegano.

"Marca de confianza, cada producto que he usado me ha encantado. Esta crema corporal es muy hidratante, es bastante espesa y solida pero se unta con facilidad y se absorbe rápidamente, nada pringosa y olor muy natural. Yo tengo la piel muy seca y me esta ayudando. Además componentes naturales."