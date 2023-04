Diez libros con los que viajarás sin salir de casa

¿Quién no ha soñado alguna vez con ser un trotamundos? Levantarte en un país y acostarte en otro, recorrer los parajes más inhóspitos, conocer cientos de personas de diferentes culturas y costumbres y vivir historias inolvidables. En el fondo sabemos que esta vida sin ataduras puede llegar a resultar una utopía inalcanzable, por eso te traemos la solución momentánea para que puedas cumplir tus sueños más fácilmente: los libros.

Transpórtate a los lugares más remotos gracias a los relatos de estos viajeros, periodistas y escritores que se han pasado la vida saltando de un continente a otro. Con la lectura se puede viajar y este listado con los mejores libros de viaje para explorar el mundo lo confirma.

Bill Bryson relata su viaje a Australia de la forma más divertida posible gracias a sus cómicas anécdotas. No es ninguna guía repleta de datos históricos que olvidarás al pasar la página, sino que aporta una visión nueva y única de todos los lugares que visita. Recorre la isla más grande del mundo de la mano de este reconocido autor que conseguirá arrancarte una carcajada en más de una ocasión.

Sira es la segunda entrega de El tiempo entre costuras https://amzn.eu/d/jjzvw0b, el best seller de de María Dueñas que conquistó a tantas personas hace unos años. La Segunda Guerra Mundial ya ha finalizado, por lo que las funciones de la protagonista como colaboradora de los Servicios Secretos británicos también se dan por concluidos. Sira Bonnard afronta el futuro con serenidad pero su camino volverá a torcerse y tendrá que volver a tomar las riendas de su vida.

La historia transcurrirá entre Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, en los que afrontará desgarros y reencuentros, cometidos arriesgados y la experiencia de la maternidad. Vuelve a sumergirte en una historia inolvidable gracias a María Dueñas.

Esto no es un libro más sobre África. El autor se integró por completo en el continente y su vida cambió su modo de ver el mundo para siempre. Ryszard Kapuściński, escritor y ensayista polaco, previamente había sido periodista de guerra, pero al mudarse al continente empezó a fijarse en cosas en las que jamás se había fijado antes.

Ébano no cae en los tópicos y es consciente de la enormidad del continente y de sus muchas culturas, por lo que tampoco pretende ni describirlo ni limitarlo, tan solo cuenta sus vivencias y las historias compartidas con otros individuos y las reflexiones que surgen de ellas. Una de esas lecturas que hará que te replantees multitud de cosas.

Se ha convertido en una lectura obligatoria para los amantes de la literatura de montaña. Es un libro basado en una historia real sobre una tragedia que vivió el autor, Jon Krakauer, en primera persona. Acompañado de un equipo de expedición, el protagonista partió hacia el Himalaya para escribir un reportaje sobre la explotación comercial del Everest. En el camino de descenso, tras haber coronado la cima comenzaron los problemas. Hubo muertes, heridos y controversia. Una obra realista y conmovedora que te estremecerá.

De este mismo autor también encontramos Hacia rutas salvajes, un éxito en ventas que incluso llegó a adaptarse a la gran pantalla. En sus páginas se narra la historia real de Chris McCandless, un joven de 24 años que vendió todas sus pertenencias, cortó lazos con su familia y se aventuró a recorrer las tierras más inhóspitas de la Alaska más salvaje. A los pocos meses unos cazadores encontraron su cuerpo sin vida y su historia desató un vendaval de opiniones a raíz de un reportaje del mismísimo Krakauer. Una obra que cuenta con una parte de ficción que relata como pudieron ser los últimos días del joven.

Se ha convertido en todo un clásico de nuestro tiempo. La autora y protagonista de la novela, Elizabeth Gilbert, narra en las páginas de esta novela su experiencia tras un divorcio traumático cuando decide dejarlo todo y embarcarse en un viaje al otro lado del mundo.

Descubre de su mano Italia, India e Indonesia, donde la protagonista hará nuevos amigos que le ayudarán a ver la vida de otra manera, aprenderá valiosas lecciones y se enamorará. Si ya has visto la película tienes que completar la experiencia leyendo el libro, con el que comprenderás más aún a los personajes y serás capaz de ponerte en su piel.

En este divertido relato se nos presenta a cinco individuos que se han conocido en algún momento en la caótica ciudad de Nueva Dehli y se hicieron amigos, aunque jamás han coincidido los cinco a la vez. Todos forman parte de un panchayat, un gobierno ejercido por el concejo comunal que ahora tiene que ejercer su poder de decisión. Cada uno de los personajes tiene una forma de ser completamente diferente, lo que te permitirá descubrir parte de la sociedad tan compleja que tiene la India.

Es el libro de viajes por excelencia. Se ha adaptado para niños creando versiones menos complejas y se ha llevado a la televisión en forma de película y dibujos animados. La novela de 1873 relata de como un caballero inglés, el señor Phileas Fogg, se embarca a dar la vuelta al mundo en ochenta días para ganar una apuesta que hizo con los miembros de su club. En esta aventura, en la que utilizarán decenas de transportes diferentes, le acompaña Jean Passepartout, pero en el camino encontrarán a mucha más gente con la que vivirán grandes aventuras.

Memorias de África es otro de los grandes éxitos en ventas que ha sido llevado a la gran pantalla, lo que hizo que llegara también a muchas más personas. La autora, la danesa Karen Blixen, narra en esta biografía su viaje a Kenia, país donde vivió durante diecisiete años. Esta experiencia da lugar a una detallada descripción de paisajes, de sus gentes y de su cultura de la que ella quedó completamente enamorada. Si aún no te has animado a leerla, no esperes más.

El autor, Paul Theroux, relata el viaje que se propone hacer utilizando solo como medio de transporte el ferrocarril. Su intención es ir desde Londres hasta Tokio, montándose en todos los trenes que fuera encontrando en su camino, pasando por Turquía, Extremo Oriente y Siberia. El protagonista cuenta que desde pequeño le apasionaron estas máquinas, y es por eso que se decide a realizar esta aventura.

Un libro que inauguró un nuevo género dentro de la literatura de viajes y que resulta divertido y muy fácil de leer. Nunca antes resultó tan interesante el mundo visto desde la ventana de un tren.

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.