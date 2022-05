MYHIXEL MED: la terapia para frenar la eyaculación precoz ahora con un 15% de descuento

Aunque no debería ser así, hoy en día todavía muchos hombres se autoexigen o sienten la presión para rendir sexualmente y se angustian cuando no lo consiguen al no controlar la eyaculación. Estas disfunciones se pueden resolver con soluciones dirigidas que vuelven a convertir el sexo en un placer. Como con MYHIXEL MED, una solución indicada para que los hombres puedan controlar su eyaculación y acabar con la eyaculación precoz. El objetivo es vivir nuevas experiencias y recuperar el placer de las relaciones íntimas sin tabúes.

Esto es gracias a la metodología de MYHIXEL, que adentra a los hombres en una nueva concepción del sexo, pudiendo así controlar su eyaculación. Su tecnología, desarrollada por expertos, se dirige a los hombres que eyaculan en menos de tres minutos, y sienten que no pueden disfrutar de una relación plena y placentera.

MYHIXEL MED: la solución para la eyaculación precoz

Esta tecnología se ha desarrollado con el fin de mejorar el desarrollo sexual de los hombres, a través de un método de control sobre la eyaculación que se usa combinado la app MYHIXEL PLAY y el dispositivo MYHIXEL I que emula la penetración de una vagina.

MYHIXEL MED es una solución completa, sencilla y fácil de usar que ha sido diseñada por científicos, médicos y sexólogos con una finalidad terapéutica además de placentera. En unas semanas ya se puede notar una mejoría notable en las relaciones sexuales. Pues al aplicarlo hay hombres que han multiplicado hasta por siete su duración en la cama.

Además, como marca enfocada a mejorar el bienestar íntimo masculino, no solo desarrollan soluciones, sino que también ofrecen servicios para mejorar la vida íntima como la plataforma formativa MYHIXEL Academy, una plataforma de educación sexual enfocada a mejorar la vida íntima de los hombres, con contenido de calidad sobre educación sexual masculina, un tema muchas veces tabú, que, desde esta plataforma, se aborda de una manera más natural, gracias a sus profesionales.

Encontrarás contenido educativo sobre temas y situaciones de la salud sexual masculina, terapia de pareja, nutrición y fitness enfocado a la salud sexual, y mucho más