Hazte con los mejores cosméticos de alta gama con hasta un 30% de descuento

Los ocho días de oro del Corte Inglés te traen descuentos increíbles en productos de maquillaje y cosmética de las mejores marcas, lo que hace que invertir en productos de calidad sea ahora más rentable. Mima tu piel como se merece a precios incluso similares a los de productos low cost.

Estos iconos del maquillaje y cuidado tienen buenísimos descuentos por tiempo limitado, por lo que es el el momento perfecto para conseguirlos por hasta un 30% menos.

The Slim Velvet Radical es la mítica barra de labios de la marca Yves Saint Laurent, su color intenso y aterciopelado de alta cobertura cubre tus labios en una sola pasada, dejando un acabado semi-mate. Su elevada concentración en pigmentos perlados consigue rellenar los labios, evitando que se marquen las arruguitas, y refleja la luz dejando unos labios suaves pero con un color intenso.

La fórmula de este labial contiene aceites sedosos y polvos esféricos, que aportan una máxima cremosidad que hace que se sienta confortable en los labios y asegura un fácil deslizado. Su forma cuadrada está pensada para una alta precisión a la hora de aplicarlo, pintando y perfilando los labios al mismo tiempo.

En el Corte Inglés encontrarás 18 tonos distintos que se adaptan a cada estilo y momento, desde los rojos más intensos a los tonos nudes que dan un acabado natural a tus labios.

Esta máscara de pestaña es perfecta para todo tipo de resultado ya que da un volumen a medida a tus pestañas. Puedes optar por un acabado natural con una sola capa o un look intenso multiplicando hasta por ocho el volumen natural de tus pestañas.

Con esta máscara podrás aumenta el volumen de tus pestañas sin apelmazarlas y también cuidándolas al mismo tiempo gracias a su fórmula enriquecida con pro-vitamina B5, la cera de carnauba envuelve y curva las pestañas, el aceite de jojoba suaviza la aplicación y la goma de acacia aporta flexibilidad a las pestañas. Mientras que su cepillo PowerFull se desliza fácilmente separando las pestañas y consiguiendo una aplicación uniforme desde la raíz a las puntas.

Quienes han usado esta máscara de pestaña no la cambian por ninguna y confirman la calidad del producto, con valoraciones como las siguientes:

"Nunca antes había conseguido un resultado igual con una mascara de pestañas. Lo que más me gusta es que puedes controlar la intensidad según las aplicaciones. Se puede pasar de una bonita mirada a una auténtica Betty Boop en tan solo dos aplicaciones. Adictiva y recomendable al 100%"

"Soy rubia natural y tengo la pestaña rubia y pobre, con esta mascara es la única que hace que mis pestañas resalten, un negro que hipnotiza. He usado esta mascara en eventos donde he llorado y no se ha movido del sitio. No apelmaza ni hace grumos. Es algo de alta gama pero que merece la pena y muchas veces en perfumerías viene con sets de regalo de Lancôme así que es muy buena inversión. También la regale a una amiga y quedo encantada."

Cápsulas Milky Boost 7,8 ml Clarins Cambia las reglas del maquillaje con este novedoso formato que llega de la mano de Clarins con la primera cápsula de maquillaje eco-desarrollada ofrece un acabado ligero. Estas capsulas ofrecen un resultado ideal para aquellas mujeres que buscan un resultado natural y muy luminoso en su maquillaje. Su textura es fluida y ligera se sienten confortable sobre la piel. Su fórmula contiene un 94% de ingredientes de origen natural con principios activos como el aceite de nuez de melocotón aporta nutrición, el extracto de cacao suma hidratación y el extracto de arándano bio para una mayor firmeza. "Por fin unas cápsulas con base de maquillaje, no me maquillo todos los días y siempre se me ponían secas las bases de maquillaje, esta es súper ligera y huele genial" Ver producto