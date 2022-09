Ofertas Nike: Consigue esta camiseta con un 30% de descuento

Ahora que estamos de vuelta de las vacaciones, es el momento de ir cambiando ciertas prendas del armario, ya sea porque se han quedado viejas o porque ya no nos gustan. Y ahora que cambia el tiempo de un día para otro y no nos atrevemos a sacar todos los abrigos y jerséis de invierno todavía, las prendas básicas que conjuntan con cualquier color son las más vendidas. En el caso de Nike, no pueden faltar las camisetas lisas y clásicas de manga corta y cuello redondo. Por eso, esta prenda lisa, disponible en dos colores, está siendo de las más vendidas de la web.

La camiseta Nike Pro Dri-Fit ayuda a mantener la frescura, la transpirabilidad y la libertad de movimiento durante el entrenamiento. El tejido ligero y elástico está confeccionado con, al menos, un 50% de fibras de poliéster reciclado y gracias a su gran elasticidad se combina con dobladillos con aberturas para ofrecernos una gran libertad en nuestros movimientos durante los entrenamientos.

Las costuras de los hombros rediseñadas permiten empujar, tirar y levantar sin que tengas ninguna restricción. El tejido ligero y transpirable con tecnología Nike Dri-Fit capilariza el sudor de la piel para que mantenga la frescura, la transpirabilidad y la comodidad.

Los detalles principales del producto son un gran ajuste estándar para una sensación cómoda y su compuesto, que está fabricado por un 93% de poliéster y un 7% de spandex. Este poliéster procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. Éstos se transforman después en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en los productos para que proporcione un rendimiento máximo con un menor impacto en el medio ambiente.

Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30% en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.