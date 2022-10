¿Todo listo en tu armario para el cambio de temporada?

No es necesario estresarse, elige un día de la semana en el que te invada ese sentimiento de querer ordenarlo todo, toma un buen desayuno por la mañana y ponte manos a la obra con el cambio de armario.

Prepara algunos artículos de almacenaje que harán que organizar tu ropa no sea todo un drama y reinventa la tarea del cambio de invierno a verano: crea nuevos looks, vende prendas, dona otras y haz de tu armario o vestidor un rincón inspirador.

Aplica la regla nº1 de Marie Kondo: reduce todo al mínimo

El cajón de la ropa interior seguramente sea el más desordenado de todo nuestro armario, por este motivo las cajas plegables son las perfectas organizadoras. Existen de todos los tamaños y formas, con más o menos compartimentos y se amoldan cuidadosamente allá donde las coloques. A partir de ahora, encontrar un par de calcetines no será misión imposible. Su precio 15,99€.

El mueble que puede ser decorativo y práctico a la vez

Los baúles cada vez están más de moda, y es que además de encontrarlos muy bonitos y poder usarlos como decoración su capacidad para guardar diversos objetos es indudable. En un baúl puedes guardar las mantas de invierno, juguetes, todo lo que en un momento puntual no te sirva o quieras tenerlo bien recogido. Su precio desde 51,44€.

¿Cómo hacer que la ropa colgada no se termine cayendo?

Las perchas de terciopelo, o con un tramo de silicona en los extremos, son los primeros objetos de almacenaje que tenemos que conseguir si queremos poner orden en nuestro armario. Uno de los principales motivos del desorden es que la ropa se resbala de las perchas y acaba desperdigada, a veces ni encontramos lo que queremos porque básicamente no está colgado. Además elimina el ruido visual, renovando todas las perchas por igual. Su precio 20,50€.

El arte de tener una caja para cada cosa

Juegos de sábana tenemos más del que viste a nuestra cama así que ¿dónde organizamos el resto?; las cajas siempre han funcionado muy bien como almacenaje y son la opción más útil y cómoda. Podemos colocarlas en la parte de arriba o de abajo del armario y, como alternativa, dentro del canapé, si tenemos, sino lo mejor es debajo de la cama. Cualquier sitio es válido. Su precio 19,99€.

¿Qué hago con los zapatos?

La mejor opción es colocar un organizador de zapatos dentro de nuestro armario, puedes regularlo a tu gusto y tus zapatos siempre estarán ordenados y, sobre todo, a la vista; de esta manera no tendrás que dedicar demasiado tiempo a encontrar el calzado que necesitas. Su precio 22,99€.

...¿y con los accesorios?

Esta opción en especial le puede gustar y servir mucho a los hombres. Si tienes que colgar cinturones, almacenar accesorios como relojes, gafas, agendas, sombreros...la opción perfecta es el colgador. Nada estará fuera de su sitio y tendrás fácil acceso a tus complementos. Su precio 23,17€.

Quiero tener todo ordenado y a la vista

La estanterías modulares juegan un papel muy importante en cuanto a almacenaje ya que, gracias a sus numerosos compartimentos y su facilidad para acomodarla podemos guardar muchos objetos y situarla en cualquier parte. Si en el armario nos es imposible colocarla en vertical, lo mejor es hacerlo en horizontal para que ocupe menos espacio. Su precio 39,95€.

La manera más fácil de ordenar los pantalones

Seguramente la idea de almacenar tres o cuatro pantalones en una misma percha nos ha a acompañado durante toda nuestra vida porque al final lo que se busca es ahorrar espacio, ¿no?. Esta opción es muchísimo mejor, se trata del pantalonero extensible que consiste en una barra integrada en el armario que deja ver pequeñas perchas en las que irán colgados nuestros pantalones. Su precio 27,99€.

La alternativa a las cajas

Las bolsas al vacío se han convertido en una técnica infalible de organización, consiste en formar montones de ropa del tamaño que queramos, meterlos en bolsas, envasarlos al vacío y estarán listos para guardar. Su precio desde 14,74€.

Un toque de iluminación

Este artículo no sirve para almacenar, pero sí para ver lo que almacenamos. Aplicar luces de armario es el acabado final para que nuestra jornada de organización termine de la mejor manera; no solo porque con luz es más fácil acceder a nuestras prendas, sino porque ¿de qué sirve limpiar y ordenar si no podemos apreciarlo? Su precio desde 18,99€.