La barra de sonido TCL TS8011 Fire que convierte tu tele en Smart TV por menos de 100 euros

Si tienes una televisión plana pero sin una buena calidad de sonido o sin llegar a ser Smart TV ( o tele inteligente), esta barra de sonido será la solución perfecto. Digamos que "moderniza" tu dispositivo sin tener que hacer una gran inversión y por supuesto sin tener que renovarlo por un modelo más vanguardista.

Pulsa el botón del micrófono y pídele a Alexa que busque una película nueva para verla con un sonido profundo. La barra de sonido TCL TS8011 Fire TV integra el sonido y es fuente de contenidos digitales, además de ser muy sencilla a la hora de configurarla. Te contamos un poco más.

¿Qué podemos hacer con TCL TS8011 Fire TV?

Integra un reproductor multimedia, Fire TV 4k, que mejora e sonido y crea un efecto cine en casa, ya que cuenta con tecnología Dolby Digital Plus que garantiza un sonido claro, dinámico y envolvente. Además, y una de los puntos que más nos interesa, es que esta barra de sonido atribuye funciones de una Smart Tv a nuestra tele. Como por ejemplo, instalar las aplicaciones de plataformas de contenidos como Netflix, Movistar+, Prime Video o YouTube entre otras opciones.

Puedes reproducir vídeos y música y también conectarlo con tu smartphone para enviar contenido propio a tu televisión. Algo que se convierte en un reclamo es el mando a distancia que incluye, compatible con Alexa. Por lo que si tienes el famoso altavoz inteligente de Amazon (aquí meteria enlace de Alexia), podrás sincronizarlo también con tu Smart TV.

Si seguimos hablando del sonido, cabe resaltar que integra subwoofers, que potencia los graves, haciendo que podamos disfrutar de un sonido más intenso y estimulante, para que nuestro momento delante de la TV sea toda una experiencia.

A través del mando a distancia puedes seleccionar uno de los tres modos de esta barra de sonido: música, cine o sonido. Obteniendo una configuración específica para cada uno.

https://www.amazon.es/tcl-ts8011-barra-de-sonido-con-altavoces-de-graves-integrados-fire-tv-edition/dp/B07WGM6RB4/?tag=xataka-seleccion-21

Más sobre TCL TS8011 Fire TV

260W de potencia y sonido Dolby Digital Plus 2.1 con subwoofers integrados.

Incorpora HDMI, entrada óptica, USB y conectividad Bluetooth.

Integra un Fire TV 4K, incluyendo el mando por voz Alexa, subwoofers y ajustes de sonido optimizados.

Deléitate con una imagen espectacular con compatibilidad con 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR y HDR10+.

Utiliza el mando por voz Alexa incluido en la caja para controlar cómodamente funciones como encendido, volumen, navegación y reproducción de la barra de sonido y de tu TV compatible. Su precio 99,00€.

Opiniones sobre TCL TS8011 Fire TV reales y verificadas

"Si tienes un televisor plano, que se caracteriza por la baja calidad del sonido, y no es SMART TV, este equipo es para ti. Está muy bien tener integrado el sonido y la fuente de contenidos en un solo aparato.No soy experto en sonido por tanto no puedo da una valoración técnica de la salida de audio, pero la diferencia de calidad con el sonido que ofrece el televisor es abismal.Fácil de configurar. Usando las piezas que proporciona para su instalación en pared (trae una plantilla para facilitar la operación), logré colocarlo bajo el televisor, sin mucho estropicio, con los cables ocultos y una apariencia estética agradable. No me gusta el recubrimiento de tela color gris. La superficie mayor de tela queda hacia arriba, por lo que habrá que ser cuidadoso con la limpieza. Calidad de sonido: 5* Facilidad de configuración: 5* Estética: 4*"

"La barra de sonido tiene un aspecto muy elegante, la compatibilidad y la facilidad de uso es total gracias al uso del HDMI ARC. El traer el FireTV 4K integrado es un puntazo ya que por regla general es superior al sistema smarttv de muchas teles. El sonido sin ser espectacular es muy bueno. Compra muy recomendada."