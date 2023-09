Ordena tu ropa con este fantástico armario de Leroy Merlin ¡que está rebajado 40 euros!

Si te paras a pensar en el mobiliario de cualquier habitación, posiblemente el armario es lo primero que se te viene a la cabeza. Es una de las piezas imprescindibles para organizar la ropa, los zapatos e incluso las sábanas. Ahora bien, hay una infinidad de opciones disponibles en el mercado: empotrados, roperos, vestidores, con baldas, cajones, con puerta abatible, corredera y, por supuesto, de prácticamente todos los colores que imagines. Por eso, lo mejor es pensar en la decoración de tu cuarto y en cuáles son tus necesidades antes de decantarte por un modelo u otro.

El armario es el mueble imprescindible para mantener tu ropa perfectamente organizada, ya sea colgada en percha, doblada en baldas o por cajones. Incluso si tu habitación es amplia o tienes otras estancias de la casa que no utilices, puedes colocar un segundo armario para guardar la ropa de otras estaciones o aquellas prendas que no te pones a diario. Recuerda siempre pensar en las dimensiones de tu cuarto, pero también en toda la ropa que tienes. Eso sí, a veces no es cuestión de espacio, ¡sino de organización!

Si buscas un modelo estándar, con el tamaño ideal y que encaje con la decoración de prácticamente cualquier hogar, ¡lo tenemos! El armario ropero con puerta corredera de Leroy Merlin puede ser tuyo ahora con 40€ de descuento ¡solo hasta el 28 de septiembre! Aprovecha la oferta y renueva el mobiliario de tu hogar a un precio alucinante.

Comprar en Leroy Merlin por (215) 175€

Este armario ropero con puerta corredera es un acierto seguro para colocar en tu habitación ¡e incluso en la de tus hijos! Tiene unas dimensiones de 120 x 200 x 50 centímetros, mientras que todo su interior está formado por baldas y una pequeña barra para organizar mucho mejor tus prendas.

Es un modelo perfecto para una habitación no demasiado grande. Además, el diseño de puerta corredera también permite ganar algo de espacio a la hora de abrir el armario. Es súper espacioso, útil ¡y no necesita instalaciones complicadas!

Toda la parte derecha tiene baldas de diferentes tamaño para adaptarse por completo a tus necesidades. La parte izquierda tiene una balda pequeña en la parte superior y el resto del espacio queda reservado para una barra y varias perchas.

Otra ventaja importante es que la madera con la que está fabricado este armario viene de bosques gestionados de manera sostenible y está garantizado mediante la certificación PEFC. Amuebla tu hogar mientras aportas tu granito al medio ambiente ¡por solo 175€!