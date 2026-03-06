Los auriculares Sony con lo último en tecnología para ofrecerte la mejor experiencia sonora

Puede que te moleste el ruido cuando intentas disfrutar de tu música favorita o que consideres que a tus auriculares les falta potencia en los graves. Quizá estás cansado de auriculares con cable o te hacen daño los in ear. Pues en cualquier caso, es un acierto que quieras saber más sobre los auriculares de diadema Sony ULT WEAR, porque pondrán fin a todas tus preocupaciones. Y, desde hoy y hasta el 10 de marzo, podrás conseguirlos con un descuento del 30% por la Semana Web de MediaMarkt.

Ventajas de los auriculares Sony ULT WEAR

Botón ULT con modos exclusivos de graves

Procesador V1 de alto rendimiento

Noise Cancelling avanzado

Gran autonomía con carga ultrarrápida

Conexión a dos dispositivos simultáneamente

Así son los auriculares Sony ULT WEAR

Sony ULT WEAR

Los Sony ULT WEAR WH-ULT900N son, bajo nuestro punto de vista, uno de los mejores auriculares de diadema del mercado y hoy, por si eso por sí mismo no fuese bastante aliciente para comprarlos, están rebajadísimos en MediaMarkt.

Diseñados para quienes buscan graves potentes y sonido inmersivo sin distracciones, incorporan el procesador V1, el mismo presente en la reconocida serie 1000X, junto a diafragmas de 40 mm para un audio potente y detallado. Gracias al botón ULT, puedes activar dos modos exclusivos: Deep Bass, que potencia la profundidad de los graves, y Attack Bass, que añade energía y dinamismo a cada canción. Además, puedes personalizar el sonido desde la app Sony | Music Center.

Su Noise Cancelling avanzado con doble micrófono por auricular elimina eficazmente el ruido exterior y también incluyen modo sonido ambiente para mantenerte atento cuando lo necesites. Asimismo, ofrecen hasta 30 horas de autonomía con cancelación activa (hasta 50h sin ella) y carga rápida: con solo 3 minutos consigues hasta una hora y media de reproducción.

¿Qué dicen quienes ya los tienen?

Estos auriculares cuentan con una valoración media de 4,7 sobre 5 estrellas y estas son algunas cosas que opinan sobre ellos quienes los han comprado antes: