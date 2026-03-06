Los auriculares Sony con lo último en tecnología para ofrecerte la mejor experiencia sonora
Graves perfectos, cancelación de ruido y calidad de sonido de otro planeta
Los mejores auriculares inalámbricos de este año
Puede que te moleste el ruido cuando intentas disfrutar de tu música favorita o que consideres que a tus auriculares les falta potencia en los graves. Quizá estás cansado de auriculares con cable o te hacen daño los in ear. Pues en cualquier caso, es un acierto que quieras saber más sobre los auriculares de diadema Sony ULT WEAR, porque pondrán fin a todas tus preocupaciones. Y, desde hoy y hasta el 10 de marzo, podrás conseguirlos con un descuento del 30% por la Semana Web de MediaMarkt.
Ventajas de los auriculares Sony ULT WEAR
- Botón ULT con modos exclusivos de graves
- Procesador V1 de alto rendimiento
- Noise Cancelling avanzado
- Gran autonomía con carga ultrarrápida
- Conexión a dos dispositivos simultáneamente
Así son los auriculares Sony ULT WEAR
Los Sony ULT WEAR WH-ULT900N son, bajo nuestro punto de vista, uno de los mejores auriculares de diadema del mercado y hoy, por si eso por sí mismo no fuese bastante aliciente para comprarlos, están rebajadísimos en MediaMarkt.
Diseñados para quienes buscan graves potentes y sonido inmersivo sin distracciones, incorporan el procesador V1, el mismo presente en la reconocida serie 1000X, junto a diafragmas de 40 mm para un audio potente y detallado. Gracias al botón ULT, puedes activar dos modos exclusivos: Deep Bass, que potencia la profundidad de los graves, y Attack Bass, que añade energía y dinamismo a cada canción. Además, puedes personalizar el sonido desde la app Sony | Music Center.
Su Noise Cancelling avanzado con doble micrófono por auricular elimina eficazmente el ruido exterior y también incluyen modo sonido ambiente para mantenerte atento cuando lo necesites. Asimismo, ofrecen hasta 30 horas de autonomía con cancelación activa (hasta 50h sin ella) y carga rápida: con solo 3 minutos consigues hasta una hora y media de reproducción.
¿Qué dicen quienes ya los tienen?
Estos auriculares cuentan con una valoración media de 4,7 sobre 5 estrellas y estas son algunas cosas que opinan sobre ellos quienes los han comprado antes:
- "Los Sony Ult ofrecen un sonido magnífico, envolvente y dinámico por su precio, reproduciendo instrumentos y voces con claridad y excelente definición"
- " El noise cancelling, y la ecualizacion ultra power, forman una combinación que ofrece un sonido claro y potente"
- "Lo compré hace unos días,y estoy muy satisfecho con la calidad de sonido,no solo tiene unos bajos increíbles si no que tiene un sonido muy claro"
