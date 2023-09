Protege, hidrata y cuida la piel de toda la familia con el nuevo bálsamo multiusos de Weleda

La piel de los pequeños es más sensible y puede irritarse o secarse con facilidad. La exposición del frio o el contacto frecuente con su propia saliva es perjudicial para ellos, con el bálsamo multiusos de Weleda podrás ayudar a que tu bebé siempre luzca radiante y sin molestas irritaciones, ya que su rica fórmula natural nutre la piel y alivia la incomodidad de las zonas dañadas a la vez que previene la pérdida de hidratación.

Weleda utiliza ingredientes naturales de altísima calidad, con pocos componentes nos aseguran una eficacia probada. Todos los productos para el cuidado de la piel del bebé están desarrollados en colaboración con dermatólogos y matronas. Su alta calidad ha ganado la confianza de padres y matronas en todo el mundo, por eso Weleda es la marca más recomendada.

El bálsamo de caléndula también es un perfecto aliado en las pieles adultas, si lo pruebas se convertirá en un inseparable gracias a su poder multiusos, su fácil aplicación y su pequeño formato que te permite llevarlo a todas partes pudiendo usarla todas las veces que lo necesites. Su eficacia y tolerancia han sido demostradas dermatológicamente por lo que no deberás preocuparte de posibles efectos secundarios en la piel, además es perfecto como bálsamo labial en invierno.

Su formula 100% natural calma la piel gracias al extracto de flores de caléndula BIO. Los aceites BIO de girasol, sésamo y aguacate, así como la manteca de cacao ecológica refuerzan la barrera natural de la piel y aumentan su hidratación. Por ultimo su extracto de mijo nutre, mientras que la cera de carnauba y candelilla (alternativas veganas a la cera de abeja) forman una fina capa protectora. Este bálsamo es vegano no contiene alcohol ni perfume. ¿Qué más se puede pedir?

La marca Weleda vela por el cuidado del medio ambiente, es ecológica y sostenible. Nueve de cada diez personas que lo han probado declaran que las zonas secas de su piel se sintieron aliviadas tras su aplicación.

La calidad y eficacia son sinónimos de confianza, todos los productos naturales Weleda cuenta con la certificación NATRUE. No contiene ingredientes microplásticos, materias primas modificados genéticamente ni materias primas a base de aceites minerales.

La pasión de Weleda por la naturaleza y el ser humano son su razón de ser desde 1921, su misión es ofrecer cosmética procedente de ingredientes de origen 100% natural y más de un 80% de ingredientes BIO, de forma sostenible, ética y con el mínimo impacto en el medio ambiente. Si todavía no lo has probado, no te lo pienses y adquiérelo en Amazon a un precio excepcional. ¡No te arrepentirás!

