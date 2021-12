Controla los kilos y no te pases estas Navidades con la báscula digital Renpho

Ahora que se acerca la Navidad y nos reunimos con los seres queridos, es habitual celebrar las fiestas quedando para comer o cenar y disfrutar en familia. Es normal que nos descuidemos un poco con la dieta pero, aunque sea una tarea difícil, debemos tener cuidado y no abusar para mantenernos y que luego no nos cueste tanto retomar la rutina.

Para ayudarte a superar esta misión y adelantarte al típico propósito de año nuevo de perder peso, te traemos la báscula digital Renpho. Con este aparato electrónico tendrás la posibilidad de conocer tu estado real de salud gracias a todas las funciones que trae incorporada. Te contamos más.

Se trata de una báscula de baño inteligente que está equipada con cuatro sensores de alta precisión y cuatro electrodos para garantizar un análisis de composición corporal rápido y preciso. La superficie está hecha de vidrio templado de 6 mm y la parte inferior está hecha de plástico ABS de calidad.

Cuenta con hasta 13 análisis claves para medir nuestra composición corporal que son: Peso corporal, IMC, % de grasa corporal, % de agua, músculo esqueletal, peso corporal libre de grasa, masa muscular, masa ósea, proteína, metabolismo basal, la edad del cuerpo, grasa subcutánea y grasa visceral

Su diseño está basado en la elegancia, la simpleza y la modernización. Es de color negro por lo que encaja en cualquier parte una casa.

Gracias a la última tecnología esta báscula te ofrecerá una visión general de tu cuerpo y realizará un seguimiento de tu progreso diario, semanal y mensual. Los sensores de alta sensibilidad brindan mediciones corporales precisas. A través de la aplicación Renpho podrás ver los datos 1 segundo después de subir a la báscula.

Éstas son algunas de las valoraciones que podemos encontrar en Amazon

"Es una báscula bastante precisa, que conjuntamente con la App del fabricante, te proporciona múltiples valores (no sólo el peso), permitiéndote llevar un control personal para poder monitorear cualquier tipo de dieta o ejercicio. Que los datos se puedan sincronizar automáticamente con la App y poder almacenarlos en la nube le da un plus muy importante. Te permite también definir varios perfiles dentro de la misma cuenta, o crear cuentas separadas para no compartir los datos entre miembros de la familia si no se quiere.En definitiva, una muy buena compra a un precio excepcional. Recomendable!".

"Calidad / precio es un producto bastante recomendable. Mide una gran cantidad de parámetros a parte del peso. Existe la posibilidad de descargarte una app en el móvil tanto para Android como iOS, para sincronizar la báscula con este y poder hacer un seguimiento de la evolución desarrollada a lo largo del tiempo, de hecho, este fue el principal motivo que me hizo adquirirla. En la App se pueden configurar varios perfiles, muy fácil de usar y conecta a la perfección por medio de bluetooth con el teléfono móvil. Llevo como un mes usándola y estoy bastante satisfecho con el producto. Viene con las tres Pilas incluidas"