Bento box: las fiambreras de estilo japonés con compartimentos que te ayudan a comer sano

Aprender a comer sano fuera de casa y organizando bien tus comidas, con las cantidades necesarias que necesitas de alimentos, es más fácil ahora gracias a las fiambreras con compartimentos.

Es posible mantener una dieta sana y equilibrada aunque comas en el trabajo o la universidad, en esto se han especializado las famosas Bento Box, o fiambreras japonesas. Te enseñamos algunas opciones para que elijas la que mejor se adapte a tus necesidades.

Esta fiambrera está diseñada para separar los alimentos y mantenerlos frescos en todo momento, por lo que podrás controlar también las cantidades de comida que quieras llevarte. Con un cierre totalmente hermético evita derrame de líquidos y no se mezclan las comidas.

Además, la Bento Box de la marca Navaris incluye un pack de cubiertos para que puedas transportarlos contigo a donde quieras que vayas. Sin olvidarnos de que las bandejas pueden meterse en el microondas y en el lavavajillas.

Dividida en dos recipientes, cada una con su tapa, y una extra que une a los dos compartimentos. Con capacidad para medio litro, esta fiambrera se ha convertido en una de las opciones más vendidas en Amazon, ya que no ocupa mucho espacio y es ligera. Ideal para una persona.

Como diferencia de otras marcas, este LunchBox trae un menú semanal que puede servirte para mantener una dieta equilibrada. Apto para lavavajillas y microondas.

Una de las mejores opciones en relación calidad-precio, y, además, si aprovechas la oferta, tendrás un 11% de descuento.

Diseño japonés con efecto de madera, eso sí, no recomendable portar líquido ya que no es hermética. Por otro lado, trae dos recipientes separados, pero que luego pueden apilarse en uno. Sin duda uno de los organizadores de comida y apto hasta en congelador. Los cubiertos no están incluidos.

Una opción algo más cara pero con mayor espacio para guardar tus alimentos. Con tapa de bambú, permite mantener la frescura de la comida durante más tiempo, esta Bento Box sigue arrasando en Amazon desde su salida.

Gran capacidad, hasta más de un litro, capaz de llevar hasta cuatro comidas distintas y cierre de silicona por la que lo hace completamente hermética, esta fiambrera de UMAMI cumplirá todas las funciones para que puedas disfrutar del mejor almuerzo fuera de tu casa.