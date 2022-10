El calendario de adviento de cosmética coreana de Miin Cosmetics ahora con súper descuento

¡Ya está aquí el nuevo Calendario de Adviento MiiN 2022!

Siempre oímos de la importancia del self-care, de mimarse también por dentro y sentirse en paz con nuestra piel, pero ¿realmente reservas un huequito de tu día para ello? Lo que más nos emociona de este Calendario de Adviento MiiN 2022 es que, además de llevar a tu tocador la mejor selección de cosmética coreana, será tu recordatorio diario de que tú y tu piel os merecéis lo mejor. Es el regalo o autorregalo perfecto, con sonrisa asegurada.

Este nuevo Calendario de Adviento de cosmética coreana vuelve este año mejor que nunca: con 24 self-care moments by MiiN queremos que os miméis por dentro y por fuera para despedir 2022 sintiéndoos radiantes. ¡Que se prepare 2023, llegamos imparables!

En su interior encontrarás 24 sorpresas de cosmética coreana; algunas inéditas, otras súper favoritas, otras simplemente infalibles para dibujarte una sonrisa en la carita. De eso trata este Calendario: de recordarte cada día que tu piel es única, pero también el tesoro que hay tras ella.

Han querido añadir este año al Calendario de Adviento MiiN algunos accesorios coreanos exclusivos para que le saques el mejor partido a tu rutina, ¡y la mayoría de productos son full-size! Sérums, mascarillas, hidratantes, productos capilares, uno de nuestros limpiadores best sellers en tamaño full size y el solar que ha arrasado en MiiN este verano... ¡viene repleto de productos clave para una rutina facial coreana que sabemos que te enamorarán!

Además, es el regalo perfecto para cualquier amante del skincare. Esta selección cuenta con un total de 24 sorpresas para que pruebes algo nuevo cada día, 15 marcas diferentes que descubrir y mucho, mucho self love para que te relajes, emociones y te valores a diario con nosotras. ¿Te apetece? ¡Hazte con el tuyo antes de que vuele!

Creemos que disfrutarás aún más de 24 self-care moments by MiiN abriendo sólo la cajita que toque cada día y manteniendo la sorpresa. Si eres de l@s que prefiere no saber qué maravillas te aguardan en su interior, ¡no sigas leyendo! Espera al 1 de diciembre a que empiece la fiesta en nuestro Instagram @miincosmetics, Tiktok y página oficial del Calendario de Adviento.

Pero como nos conocemos, y sabemos que hay mucha ansia viva por saber qué lleva el Calendario de Adviento MiiN este año, a continuación tienes toda la lista de lo que podrás encontrar en él. (Eso sí, no están en orden, para conservar un poco de magia).

¡ALERTA SPOILER! Esto, y más, incluye el calendario de adviento de MiiN Cosmetics

Puri-tea Salicylic Acid Cleansing Gel - Meisani - Full Size, 150 ml

Routine Headband - MiiN Cosmetics (¡nuevo diseño en exclusiva!), 1 unidad

Cotton Pad - MiiN Cosmetics (exclusivo)

I'm Vegan Sun Serum (SPF50+ PA++++) - Suntique, 12 ml

Snail Repairing Foam Cleanser - Mizon - Full Size, 60 ml

Biome Ac Foam Cleanser - Juice To Cleanse - Deluxe, 30 gr

Adenosine & zhi mu lifting mask - Ondo Beauty 36.5 - Full Size, 30 ml

Charcoal & Willow Purifying Cleansing Bar - Ondo Beauty - Full Size, 70 gr

Velvet Lipstick - T4 Ready to die - Moart - Full Size, 3,5 gr

Grain Water Cleansing Oil - Juice To Cleanse, 20 ml

Master Patch Original Fit - COSRX - Full Size, 24 unidades

Celebrity Perfumed Hair & Body Mist - Skybottle - Full Size (¡en exclusiva!), 100 ml

Deep Green Tea Serum - Benton - Full Size, 30 ml

Pha Peeling Gel - Benton - Full Size, 70 ml

Cold Brew Rosemary Balancing Scalp - Rated Green - Full Size, 50 ml

Water Glow Aqua Ampoule Mask - Dr. Althea - Full Size, 27 gr

All in one snail repair cream - Mizon - Full Size, 35 ml

Collagen Power Lifting Cream - Mizon - Full Size, 35 ml