¿Te gustaría iniciarte en el hábito de la lectura? Conoce algunos libros y estrategias para comenzar a leer este 2025

En un mundo cada vez más digitalizado, leer sigue siendo una de las actividades más enriquecedoras y gratificantes. Sin embargo, para aquellos que están dando sus primeros pasos en el maravilloso mundo de los libros, puede resultar abrumador saber por dónde empezar.

Lo primero que debes tener en cuenta es qué no importa la edad que tengas, siempre es un buen momento para adentrarse en la lectura. No te sientas mal por empezar de forma tardía, lo importante es dar el primer paso y disfrutar del proceso. A continuación, te presentamos algunos consejos clave para elegir el libro adecuado, crear un ambiente apropiado y establecer metas realistas que te ayuden a convertirte en un ávido lector.

Cómo elegir el libro adecuado

La elección del libro correcto es fundamental para evitar la incomodidad o el abandono de la lectura. Es importante seleccionar obras apropiadas a tu nivel, habilidad e intereses. Debes tener en cuenta los siguientes aspectos:

Conoce tus gustos: Reflexiona sobre qué géneros o temáticas te atraen más, ya sean historias de aventuras, ciencia ficción, literatura clásica, libros informativos más técnicos o libros históricos. Aunque no tienen que ser temas que te marque para siempre, comenzar con algo que te interese puede ser clave. Si no tienes muy claro como te gustaría iniciarte, el thriller siempre ayuda. Quizás por esa necesidad de saber quién está tras el misterio o por la forma de escribir que tienen sus autores más destacados.

Crear un ambiente de lectura acogedor

Aunque el ambiente no lo es todo, contar con un espacio propicio puede ayudarte a disfrutar más de la lectura. Concibe tu rincón lector como un refugio donde puedas sumergirte en las páginas y desconectar del mundo exterior. Algunos aspectos a tener en cuenta son:

Iluminación adecuada: La luz natural es la mejor opción, por lo que si puedes leer durante el día, coloca tu espacio cerca de una ventana. Si te toca leer de noche, opta por lámparas con luz suave y cálida.

Establece metas realistas

Es importante que definas objetivos alcanzables y que se adapten a tu estilo de vida. Evita ponerte metas demasiado ambiciosas que puedan frustrarte. En su lugar, céntrate en la calidad y no en la cantidad:

Programa un tiempo de lectura diario: Lo importante es que sea un hábito que puedas mantener de forma constante. Para comenzar sirve mucho marcarte una media de 10 páginas al día , verás cómo poco a poco irás enganchándote y leerás muchas más.

Convierte la lectura en un hábito

Es fundamental establecer una rutina, especialmente al principio. Elige un momento del día que te resulte cómodo y trata de respetarlo.

Realizar sesiones de lectura cortas: Empieza con períodos de 20-30 minutos y ve aumentando gradualmente a medida que te sientas más cómodo.

Beneficios de la lectura

Más allá del placer que supone adentrarse en historias cautivadoras y conocer nuevos mundos, leer tiene numerosos beneficios para nuestro desarrollo personal y cognitivo:

Estimula la imaginación y la creatividad: Nos permite visualizar escenarios, personajes y situaciones, potenciando así nuestra capacidad imaginativa y creativa.

Iniciarse en el hábito de la lectura parece un desafío, pero con las recomendaciones adecuadas puede llegar a ser un hábito que te cambie la vida. No te desanimes si encuentras obstáculos en el camino, recuerda que cada lector tiene su propio ritmo y que lo más importante es disfrutar del proceso.

Libros recomendados para principiantes

Si estás buscando algunas sugerencias para empezar tu andadura como lector, aquí te dejamos una selección de obras adaptadas a distintos gustos y niveles:

Novelas ligeras

"El principito" de Antoine de Saint-Exupéry

El Principito

Un libro corto pero profundo, con una historia llena de reflexiones sobre la vida. Este clásico atemporal que combina sencillez y profundidad, es perfecto para iniciarse en la lectura a cualquier edad.

"Rebelión en la granja" de George Orwell

Rebelión en la granja

Una fábula política sencilla pero impactante. El tema central de Rebelión en la granja es la relación entre la corrupción y el poder, experiencias que al parecer no le fueron ajenas a Orwell.

"La lección de August" de R.J. Palacio

La lección de August

Una historia emotiva sobre la empatía y la aceptación. Trata temáticas variadas cercana a nosotros como: la sobreprotección paternal, la importancia del aspecto físico en la etapa pre y adolescente, el acoso escolar, o la calidad versus la cantidad de amigos en un mundo en el que las redes sociales y los "amigos" virtuales son cada vez más.

"Los secretos de la felicidad" de Desmond Tutu y Dalai Lama

El libro de la alegría

Un libro inspirador y accesible. Trata temas de superación de la pérdida, la soledad, la depresión... ámbitos comunes a la experiencia humana. Dalai Lama y Desmond Tutu quieren ayudar, por ello, este libro realmente es una guía para ayudar a encontrar la alegría.

"Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas" de Amalia Andrade

Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas

Un ensayo ligero y con humor sobre la vida. La ansiedad es un monstruo y Amalia Andrade sabe cómo derrotarlo. Este es un libro sobre el miedo. Un libro testimonial, honesto y divertido.

Thriller

"Asesinato en el Orient Express" de Agatha Christie

Asesinato en el Orient Express

Clásico del misterio, fácil de seguir y muy adictivo. Trata sobre una travesía interrumpida por dos hechos: una problemática tormenta de nieve que frena el viaje y él feroz asesinato de uno de los viajeros.

Afortunadamente, el famoso detective belga Hércules Poirot va a bordo y aceptará investigar uno de los casos más desafiantes de su carrera.

"La chica del tren" de Paula Hawkins

La chica del tren

Thriller psicológico con capítulos cortos y atrapantes que se desarrolla entorno a la desaparición y muerte de una mujer y la búsqueda del culpable.

"El psicoanalista" de John Katzenbach

El psicoanalista

Un thriller policiaco donde telón de fondo es el holocausto. Víctimas sobrevivientes a los campos de concentración se enfrentan al horror, perseguidos por un asesino despiadado que está decidido a terminar lo que empezó años atrás.

Fantasía y aventura

"Harry Potter y la piedra filosofal" de J.K. Rowling

Harry Potter y la piedra filosofal

Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa de sus abominables tíos y el insoportable primo Dudley.

Harry se siente muy triste y solo, hasta que un buen día recibe una carta que cambiará su vida para siempre. En ella le comunican que ha sido aceptado como alumno en el Colegio Hogwarts de Magia.

"Percy Jackson y el ladrón del rayo" de Rick Riordan

Percy Jackson y el ladrón del rayo

Aventuras mitológicas con mucho humor. El ladrón del rayo da comienzo a la serie «Percy Jackson y los Dioses del Olimpo».

Acompaña a Percy a través de esta apasionante serie de aventuras sobre un mundo secreto, el mundo que los antiguos dioses griegos han recreado a nuestro alrededor en pleno siglo XXI.

"Coraline" de Neil Gaiman

Coraline

Oscura pero fascinante, esta historia trata de una niña que al mudarse a su nuevo hogar, descubre una pequeña puerta escondida en su casa.

Aburrida de intentar llamar la atención de sus padres constantemente, encuentra detrás de esta puerta una realidad alternativa bastante parecida a la que ya es su vida.

Romance y drama

"Bajo la misma estrella" de John Green

Bajo la misma estrella

Romance narrado en clave de drama y humor, dónde el cáncer aparece como fondo protagonista para alertar sobre la importancia de valorar la vida y disfrutar del presente.

"Yo antes de ti" de Jojo Moyes

Yo antes de ti

Historia de amor con un toque de drama. Reúne a dos personas que no podrían tener menos en común con una pregunta: ¿Qué decidirías cuando hacer feliz a la persona a la que amas significa también destrozarte el corazón?

Recuerda que estas son solo algunas sugerencias, la mejor elección siempre será aquella que se adapte a tus intereses y nivel de lectura.

Preguntas frecuentes

¿Es mejor leer en formato físico o digital?

Ambos formatos tienen sus ventajas y la elección dependerá de tus preferencias. Los libros físicos ofrecen una experiencia más táctil y permiten una desconexión mayor de las pantallas, mientras que los eBooks son más prácticos para llevar contigo, además ofrecen funcionalidades adicionales.

¿Cómo puedo encontrar más recomendaciones de libros?

Existen numerosos recursos en línea como blogs literarios, redes sociales temáticas y plataformas especializadas en recomendaciones, como Goodreads o BookBub.

¿Qué hago si no entiendo alguna parte de un libro?

No te desanimes si encuentras pasajes complejos. Puedes releer el fragmento, buscar información adicional sobre el contexto o los términos que no comprendes, o simplemente continuar leyendo y confiar en que más adelante se aclarará. Lo importante es no perder el hilo de la historia y disfrutar del proceso.

