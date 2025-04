Este práctico hervidor de agua de Xiaomi está rebajadísimo en PcComponentes

El hervidor de agua es un electrodoméstico esencial que marca la diferencia en cada día que lo usamos. Ya sea para preparar una infusión reconfortante, café o incluso para cocinar rápidamente, elegir el hervidor adecuado es clave. Cuando busques uno, es importante considerar aspectos como la capacidad, la velocidad de calentamiento y, por supuesto, la durabilidad. No todos los modelos son iguales, por lo que un poco de investigación puede ahorrarte problemas a largo plazo.

El hervidor de agua Xiaomi Mi Smart Kettle Pro es una forma de facilitarte la vida en el hogar. Con él tendrás la tranquilidad de saber que siempre dispones de agua caliente cuando la necesites. Además, es momento perfecto para hacerse con ella porque tiene un descuento del 32% en PcComponentes.

Comprar en PcComponentes por ( 69,98 ) 47,64€

Hervidor de agua Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Hervidor de agua Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Hay cosas que usamos a diario y no nos damos cuenta de lo mucho que podrían mejorar hasta que las cambiamos, y eso pasa con el hervidor de agua. El típico que hace ruido, no sabes a qué temperatura está el agua y o te la deja hirviendo o fría. Pero no te preocupes más, porque el Xiaomi Mi Smart Kettle Pro le da la vuelta a todo eso.

Lo primero que llama la atención es que tiene una pantalla digital que muestra en tiempo real la temperatura del agua. Así, si estás preparando un té verde, un biberón o simplemente quieres una infusión sin quemarte la lengua, puedes ajustar la temperatura exacta: 40, 50, 70, 80 o 90°C. Y lo hace sin molestar, porque el nivel de ruido es bajísimo. Literalmente, puedes tenerlo funcionando mientras otros duermen.

El agua hierve en menos de cinco minutos, lo es perfecto para cuando vas con prisa, y lo mejor es que puede mantener la temperatura durante 12 horas, sin que tengas que estar pendiente. Tiene también doble pared para evitar quemaduras, interior de acero inoxidable 304, y una triple protección eléctrica.

Comprar en PcComponentes por ( 69,98 ) 47,64€

Y si te gusta tener todo bajo control desde el móvil, puedes conectarlo a la app Mi Home y manejarlo desde ahí, tanto en Android como en iOS. Es cómodo, rápido y fiable. Y un detalle que no está nada mal: ahora mismo tiene un descuento de 22 euros, así que no viene mal aprovechar el momento si estás pensando en cambiar de hervidor.