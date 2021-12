Los 10 mejores hornos eléctricos del 2021

Tras muchos años cocinando al microondas, te has dado cuenta de la gran variedad de elaboraciones que podrías llevar a cabo si contaras con un horno eléctrico en tu cocina. El hecho es que este electrodoméstico te permite cocinar tus alimentos de manera muy sana y sencilla.

Y ahora, no es necesario que te compres un horno de grandes dimensiones. Si no tienes demasiado espacio en tu cocina, pero aun así no quieres prescindir de horno, echa un vistazo a este listado de los mejores hornos eléctricos de sobremesa que hemos preparado para ti.

Con este modelo de horno eléctrico de sobremesa Infiniton HSM-12N18 podrás ahorrar mucho espacio en tu cocina, y preparar las mejores recetas. Tiene una capacidad de 18 litros, por lo que lograrás hacer grandes elaboraciones en muy poco espacio. Su potencia máxima alcanza los 1200 W y cuenta con un temporizador de sesenta minutos, que podrás programar y desentenderte. Además, su rango de temperatura abarca desde los 100 a los 230º, lo que te permite jugar con diferentes modos de cocinado y texturas. Contiene una bandeja para hornear y una rejilla cromada.

Este modelo de horno eléctrico pequeño es de acero lacado e incluye una piedra para hornear pizzas. Este accesorio hará que el resultado de éstas no tenga nada que envidiar al de los mejores restaurantes italianos. Está equipado con luz interior, para que puedas ver en cada momento el estado de tu comida. Además, tiene 26 litros de capacidad.

Este modelo de horno eléctrico de sobremesa de Orbegozo cuenta con una potencia de 1500 W, lo que te ayudará a cocinar todos tus platos en menos tiempo. Contiene un doble cristal para que se mantenga perfectamente la temperatura en su interior. Además, incluye una bandeja y parrilla de muy fácil limpieza, para que no te de pereza utilizar tu horno de sobremesa.

Este horno eléctrico de sobremesa de HOMCOM, tiene una temperatura muy fácilmente ajustable, que te permite cocinar entre los 100 y los 230º de temperatura. Tiene un práctico temporizador que puedes programar entre los 0 y los 60 minutos. Además, su puerta de vidrio, te permite controlar en todo momento el estado de tus alimentos para que puedas ajustar su estado de cocción. Su bandeja puede ajustarse en dos posiciones diferentes, y gracias a su tamaño compacto, podrás colocarlo en cualquier lugar de tu cocina.

Este modelo de horno eléctrico pequeño es muy práctico y fiable. Es un electrodoméstico muy intuitivo y sencillo de usar gracias a que contiene un interruptor con cuatro modos de cocinado: calor superior, calor inferior, convección y calor superior con pincho giratorio. Tiene un diseño muy elegante, tanto por dentro, como por fuera. Su potencia máxima alcanza los 1.600 W de potencia.

Si eliges este modelo de horno eléctrico de Tefal, estarás optando por un modelo de electrodoméstico, capaz de hacer dos funciones en una. Este horno es también un práctico y funcional tostador 2 en 1. Su potencia es de 1300 W y contiene un termostato regulable de seis posiciones. Se trata de un modelo muy cómodo de utilizar, ya que no necesita precalentamiento. De esta manera, ahorrarás un 75% de energía comparado con un horno tradicional.

Este modelo de horno eléctrico de sobremesa es ideal para los espacios de cocina reducidos. Contiene, además, un acabado en negro que lo hace muy elegante y fácil de combinar con los muebles de cualquier estilo de cocina. Incluye un selector de temperatura y temporizador de hasta 90 minutos.

Si quieres obtener resultados siempre perfectos en tus elaboraciones, utilizando la energía de manera inteligente, este modelo de SAGE te va a encantar. Contiene cinco resistencias de cuarzo para que obtengas un calor preciso y estable justo donde y cuando lo necesitas. Además, podrás preparar todas tus recetas de manera muy rápida, gracias a su precalentamiento de 2400 vatios.

Este modelo de electrodoméstico, está entre medias de un horno eléctrico, y de un modelo de microondas con grill. Contiene 20 litros de capacidad, y tiene un diseño que lo diferencia del resto, gracias a su atractivo color granate. Es muy sencillo de utilizar, y podrás tener todas tus recetas bajo control, gracias a su display digital led y detalles cromados.

Este modelo de horno electrónico de sobremesa tiene una potencia de 2000 W, lo que te permitirá elaborar tus platos de manera más veloz. Gracias a sus nuevas funciones de gratinador y convección por calor, conseguirás una distribución uniforme del vapor, para cocinar todas tus recetas. Incluye una rejilla, una bandeja de horno de esmalte y un espetón.

