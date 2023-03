¡Alerta invitada! El traje de chaqueta azul turquesa perfecto para los eventos de primavera está en Sfera

De corte clásico pero atrevido en el color, este traje de chaqueta azul turquesa de Sfera lo tiene todo para ser una invitada perfecta en las bodas, comuniones y bautizos, o en esos múltiples eventos que surgen en la primavera. Este 2023 apuesta por el colorido y deja atrás los tonos neutros ¡es momento de combinar!

¿Cómo combinar el traje de chaqueta azul turquesa?

No se puede negar que al ser un color estridente no es de los más fáciles de combinar ¡pero que no cunda el pánico! Quizás no te surja la inspiración a la primera, pero en cuanto te lo pruebes (queda como un guante) y veas lo favorecedor que queda, seguro que empiezas a visualizarte con unos pendientes que le resalten o una blusa que case a la perfección, veamos varias opciones, elige cuál es tu favorita.

El traje de chaqueta se compra por separado (y también lo hay en verde), el pantalón cuesta 23,99 euros y la chaqueta 45,99 euros.

El traje azul como protagonista, para las más clásicas

Es decir, llevarlo prácticamente sin nada. Defendiendo ese menos es más y la elegancia de la sencillez, el color lo dice todo, solo tienes que lucirlo, sin más. Un clean look, maquillaje suave, moño repeinado y debajo un body que apenas se vea, que el traje sea el protagonista.

Este outfit es bastante fácil de configurar, complementa como más te guste: pendientes o maxi collar y clutch. No hay más. En cuanto a la elección del calzado igual, al llevar pocos accesorios, combina bien con todo: dale toque de color, tacones más atrevidos, opta por el negro o incluso por el eterno nude, nunca falla.

Explosión de color, para las más atrevidas

Es una mezcla arriesgada ¡pero es el momento de hacerla! El color sigue estando de moda, mezclarlo aún más. Que no te tiemble el pulso al combinar este traje azul con un zapato rosa o un bolso verde, probablemente te sorprenda el resultado final.

Puedes optar por una blusa satinada, tipo chorrera em algún color vitamina o buscar alguna opción más neutra como el ocre. Esta blusa en tejido de jacquard de la firma Maksu, disponible en El Corte Inglés, tiene el cuello semialto y estampado de plumas.

También puedes optar por top o blusa de la misma gama cromática, pero en un tono distinto. Como por ejemplo esta camisa de Lloyd´s, en color verde agua, de algodón y con volante, que quedará ideal por dentro del pantalón y con la chorrera por la chaqueta.

Reutilizar el traje para look casual, la clave

A nadie le gusta comprar una prenda (en este caso dos), usarla en una ocasión y dejarla colgada. Por eso, no infravalores la versatilidad de un traje de chaqueta, por muy de color que sea, sigue siendo un fondo de armario.

Para combinar un traje de color intenso nos vamos a lo básico, clásico y que nunca falla: una camiseta de algodón blanca. Ahora que se acerca el buen tiempo es una de las grandes aliadas. Puedes sumarle un pañuelo, o unas cadenas doradas para darle el toque más chic.

También puedes optar por una camiseta básica en color negro, o en épocas de frío llevar debajo del traje alguna sudadera o jersey de cuello vuelto. Y cómo no, reutilizar las piezas por separado. Un moño desenfadado, maxibolso y zapatillas o mocasines, y ya tienes un look infalible para todo el día.