Los diez libros más vendidos de 2021 para regalar esta Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y para los que no sepan que regalarle todavía a algunos familiares o amigos, Amazon nos ofrece una gran variedad de lectura, de todos los géneros y en todos los idiomas. Hemos seleccionado los diez libros que más se han vendido en este 2021, algunos de ellos con descuento.

El principal objetivo de la lectura consiste en desarrollar varias competencias lingüísticas como leer y escribir. Cuando uno comienza a leer lo hace con la intención de informarse, documentarse y, por supuesto, entretenerse. Regalar un rato de lectura siempre será el detalle perfecto.

Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá de las murallas que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes: en los arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la Bestia, un ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen.

Cuando la pequeña Clara desaparece, su hermana Lucía, junto con Donoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas, inician una frenética cuenta atrás para encontrar a la niña con vida. En su camino tropiezan con fray Braulio, un monje guerrillero, y con un misterioso anillo de oro con dos mazas cruzadas que todo el mundo codicia y por el que algunos están dispuestos a matar.

"Que una novela de más de 500 páginas mantenga una agilidad narrativa envidiable, una trama compleja pero comprensible sin necesidad de tomar apuntes, no abuse del wikipedismo histórico y, en suma, se lea sola, entretenga, inquiete y te mantenga atento gracias a su ritmo y estructura es altamente meritorio."

En el invierno de 1943, Madrid se despereza entre las ruinas de la guerra. En los suburbios de la ciudad, Daniel esconde su verdadera identidad y, con ella, su pasado en el conflicto. En el otro Madrid, el de los cafés de tertulia y los escaparates de la calle Serrano, Julita empieza estudiar letras en la universidad y siente la necesidad de separarse del futuro que su familia siempre había prefijado para ella.

«Un ambicioso relato, donde el amor y el miedo, el pasado y el futuro, se entremezclan con el destino de dos jóvenes reunidos por el azar en el mismo tren.» Almudena Grandes

Hubo un tiempo en que los libros podían descubrir nuevos mundos, tambalear los dogmas más sagrados y cambiar el curso de la Historia.

Esta novela es un viaje a los años siguientes a la invención de la imprenta, cuando un mercader de libros emprende la búsqueda de un misterioso ejemplar que ha sido robado de la mayor biblioteca de Occidente, creada en Sevilla por el hijo de Cristóbal Colón.

"Me enganchó desde el primer minuto, es una gran historia. Ahora solo me apetece buscar más títulos del autor. Lo recomiendo."

No es policía ni criminalista. Nunca ha empuñado un arma ni llevado una placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de crímenes. Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su ático de Lavapiés. Las cosas que ha perdido le importan mucho más que las que esperan ahí fuera.

Tampoco recibe visitas. Por eso no le gusta nada, nada, cuando escucha unos pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso. Sea quien sea, Antonia está segura de que viene a buscarla. Y eso le gusta aún menos.

«Respira hondo antes de empezar a leer. No volverás a tener tiempo hasta el final.» Javier Sierra

'De ninguna parte' es un viaje a los confines de la conciencia de dos hombres que se ven obligados a vivir de acuerdo a unas identidades que no han escogido y de las que es difícil escapar, cuyas vidas se vuelven a cruzar años más tarde en Bruselas bajo el humo de las bombas con las que El Círculo, una organización islamista, siembra el terror en el corazón de Europa.

Una historia que hunde sus raíces en la naturaleza humana y sus claroscuros. Una vibrante novela de Julia Navarro que nos invita a reflexionar sobre cada una de nuestras certezas.

"Muy buena, con un ritmo trepidante que hace que no puedas parar de leer,con un final sorprenderte. Trata de un tema de actualidad. La recomiendo."

En esta ocasión, el autor nos habla de la diferencia y la normalidad, dos conceptos que, tal vez, no estén reflejados como el lector espera.

Para saber más, tendremos que leer la novela...

«Para mí una novela es como un regalo, si te dicen lo que hay dentro pierde toda la gracia. Por eso nunca me gusta contar de que van mis libros, por eso prácticamente nunca pongo nada en las contras de mis novelas. Lo bonito de una historia es que te metas en ella sin saber qué te vas a encontrar.»

"Lo terminé de leer anoche, es ¡MARAVILLOSO! He llorado, he reído, he vivido con Luna y la he querido. Me he sentido tan identificada con muchos párrafos y frases."

Nueva York, 2011. Una chica de quince años aparece crucificada en un suburbio a las afueras. Miren Triggs, periodista de investigación del Manhattan Press, recibe de manera inesperada un extraño sobre. En su interior, la polaroid de otra adolescente amordazada y maniatada, con una sola anotación: «GINA PEBBLES, 2002».

Miren Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor de periodismo, seguirán la pista de la chica de la imagen mientras investigan la crucifixión de Nueva York.

Así se adentrarán en una institución religiosa en la que todo son secretos y en un enigma único lleno de suspense en el que deberán descifrar tres preguntas de respuesta imposible: ¿qué le sucedió a Gina?, ¿quién envía la polaroid? y, la más importante; ¿están conectadas ambas historias?

"No se que me pasa con este escritor que como empiece un libro suyo me atrapa y no hay manera de parar de leer. La historia te deja en vilo hasta el ultimo capitulo, ni te pasa por la cabeza lo que va a suceder hasta el final."

Los huéspedes que van llegando al encantador y remoto hotelito Mitchell's Inn se observan mutuamente con interés pero desde una prudente distancia. Todos ellos han recalado allí en busca de un relajante (quizá hasta romántico) fin de semana en medio del bosque y lejos de sus vidas. El hotel presume de contar con acogedoras habitaciones, elegantes chimeneas de leña y una bodega bien surtida. La oportunidad perfecta para practicar el esquí o acurrucarse en la cama con una buena novela de misterio.

Pero cuando una violenta tormenta azota las montañas y corta la electricidad, el grupo se ve completamente aislado del resto del mundo. Nadie puede entrar... ni salir. Entonces descubren el primer cadáver, y la horrible verdad sale a la luz. Tienen a un asesino entre ellos. Y no hay escapatoria.

"Este libro me ha gustado mucho, es un thriller que engancha bastante desde el principio y es fácil de leer.Está muy bien narrado y sobre todo me ha gustado como hila unas cosas con otras y al final se acaban conectando de la forma que menos lo esperas"

Los días en que los Heraldos nos abandonaron y los Caballeros Radiantes se giraron en nuestra contra. Un tiempo en que aún había magia en el mundo y honor en el corazón de los hombres.

El mundo fue nuestro, pero lo perdimos. Probablemente no hay nada más estimulante para las almas de los hombres que la victoria.

¿O tal vez fue la victoria una ilusión durante todo ese tiempo? ¿Comprendieron nuestros enemigos que cuanto más duramente luchaban, más resistíamos nosotros? Quizá vieron que el fuego y el martillo tan solo producían mejores espadas. Pero ignoraron el acero durante el tiempo suficiente para oxidarse.

"¿Qué se puede decir de un libro que te ha dejado completamente sin palabras? Solo se me ocurren alabanzas para esta perfección."

Yo ahora lo sé. Creí a los que regresaron de la primera vuelta al mundo... A los de la expedición Magallanes.

Pero Juan Sebastián Elcano me mintió. Yo, discípulo del cronista más poderoso del imperio de Carlos V, confié en su palabra y me engañó.

He tratado de conocer la verdad. He luchado por ella. Pero resulta demasiado grande, demasiado peligrosa... aún para alguien tan ambicioso como yo.

Sólo me queda la pluma para desnudarlos a todos con mis palabras antes de que sea demasiado tarde. Ellos son enemigos poderosos dispuestos a cualquier cosa antes de que nadie lo sepa.

★¿Te vas a quedar sin saberlo? Sumérgete en la aventura y descubre el secreto que ha tardado 500 años en salir a la luz.

"Te atrapa desde el principio, sin posibilidad de no continuar antes de llegar a su sorprendente desenlace. Desde que leí la bibliografía de Magallanes de Stefan Zweig la historia de este hombre extraordinario me ha apasionado y encontrarme con este magnífico y sorprendente relato de Gratacós ha sido todo un hallazgo. Enhorabuena para el autor! Espero su próxima entrega!"

Barcelona, 2020. Minerva tiene 53 años y siente que su vida ya no da más de sí. Animada por su psicóloga inicia un sorprendente viaje interior a través de sus recuerdos para descubrir el porqué de su existencia.

Personas, anécdotas y sentimientos arrinconados son los protagonistas de esta íntima historia donde una mujer desnuda su alma para sí misma.

No seré lo que digan es una novela que pondera a la Mujer y que nos reta a detenernos y preguntarnos: ¿Quién soy?

"No seré lo que digan pretende homenajear a todas esas mujeres que a lo largo de sus vidas y de la historia han dado un paso adelante para perseguir sus sueños en contra de lo que se les suponía establecido."

