Las 10 mejores máquinas de coser del 2021

¿Te apasiona el mundo de la costura pero nunca has dado el paso por miedo a no saber usar una máquina de coser? Hoy en día encontramos cientos de ofertas de máquinas de coser que te permiten empezar a coser tus propias prendas sin tener que gastar demasiado. Además, tener una en casa te puede salvar de más de un apuro. Conocemos algunas opciones de máquinas de coser con precios buenísimos.

Encontrar una buena máquina de coser no es sencillo. En el mercado existen cientos de modelos baratos que, a la larga, no merecen la pena. ¿Significa esto que para encontrar una buena máquina de coser y bordar es necesario gastarse mucho dinero? No, no lo es y es que existen en Amazon máquinas de calidad a un precio irresistible. ¿Quieres saber cuáles son esas máquinas que realmente merecen la pena? Pues te lo contamos a continuación.

En la actualidad, una máquina de coser doméstica es realmente fácil de usar, por lo que si realmente quieres comenzar a coser tus propias prendas o a arreglar tú mismo la ropa, lo que necesitas es una máquina de coser portátil y fácil de utilizar.

Singer es una de las marcas más top en lo que se refiere al mundo de la costura. Llevan en activo desde 1851 y, hoy en día, siguen fabricando máquinas de coser para todo tipo de público, desde las costureras profesionales hasta los más aficionados. La Singer 1409 Promise está indicada para las personas que quieran dedicarse al mundo de la costura de forma amateur.

Cuenta con devanador automático y selector de largo de puntada, un sistema de bobina vertical con anchos de hasta 5 mm, ajuste de presión del prénsatelas automática y 2 posiciones de aguja. Además, dispone de selector de ancho de zig zag y regulador de tensión de hilo manual.

Con esta máquina de coser podrás bordar el dobladillo de los vaqueros, meter las cortinas o confeccionar tu propia ropa.

La máquina de coser Alfa Style 40 es estupenda para coser tejidos gruesos, tejidos elásticos y vaqueros. Cuenta con 31 tipos de puntadas con las que podrás coser todo lo que te propongas, desde algo muy básico hasta un ojalador automático en 4 pasos, por ejemplo. Tiene el largo variable en todas las puntadas (0-4 mm) y ancho variable en todas las puntadas (0-5 mm) y otras comodidades como el cortador de hilo incorporado, la luz blanca LED o el indicador de puntada analógico.

El diseño, por otra parte, es muy original ya que combina el color blanco y morado, algo que no es habitual en las máquinas de coser. Es una máquina robusta y resistente, por lo que, si la cuidas bien, te durará años.

La máquina de coser Brother JX17FE es una muy buena opción ya que resulta muy sencilla de usar. Es muy intuitiva y manejable, lo que hace que sea ideal para principiantes. Además, es bastante pequeña, por lo que no necesitarás un mueble para máquina de coser específico, podrás guardarla en cualquier rincón.

Ofrece 17 puntos de costura, costura de retorno, punto recto en 6 variantes, puntos elásticos y punto zig zag entre otros. Es una máquina muy completa, por lo que encontrarás todo lo que necesites en ella. Además, está confeccionada especialmente para tejidos pesados al disponer de doble elevación del pie y un potente motor. Nada se te resistirá con esta máquina.

Esta edición especial y limitada cuenta con una carcasa decorada de fantasía inimitable.

¿Necesitas una mini máquina de coser para trasladarla de un sitio a otro? Pues la Signstek es la mejor opción para ti ya que, a pesar de su tamaño compacto puede coser, doblar y satisfacer el resto de necesidades que puedas necesitar en cualquier momento. Igualmente, esta máquina de coser ofrece funciones de costura hacia atrás y overlock, pie de prénsatelas intercambiable y doble alambre, entre otros.

Cuenta con una luz LED para que puedas ver cada detalle al milímetro y un cortador de hilo automático para que la labor te sea más sencilla y para facilitar el corte.

A pesar de ser de tamaño pequeño, esta mini máquina de coser es muy resistente y duradera, por lo que la tendrás durante años.

La máquina de coser Singer 2282 es un modelo clásico que nunca pasa de moda. Esta máquina portátil de brazo libre ofrece 32 puntadas utilitarias, flexibles y decorativas para usar en cualquier momento u ocasión. Tiene un devanador automático y selector largo de puntada, perfecto para coser cualquier tipo de prenda.

El sistema de bobina vertical con anchos es de hasta 5 mm. Cuenta con ajuste de presión del prénsatelas automática y dos posiciones de agujas. También dispone de ojalador en un paso y de una palanca de retroceso, lo que puede resultar tremendamente útil cuando se da una puntada equivocada.

Es un producto muy resistente y eficaz, perfecto tanto para aquellos que están empezando en la costura como para las personas con más experiencia.

Esta máquina de coser mecánica cuenta con una relación calidad precio impresionante, especialmente si tenemos en cuenta que no solo estamos adquiriendo una máquina de coser, sino también una funda, algo que puede resultar muy útil para desplazarla de un sitio a otro. La funda está fabricada en nylon, tiene 2 asas y aguanta un peso de hasta 15 kg

En lo que se refiere a la máquina de coser, cuenta con un motor muy potente y sólido que está preparado para coser a alta velocidad, por lo que está indicada para personas con experiencia previa en el mundo de la costura. Ofrece 23 puntadas de costura e infilatura automático de la aguja.

La carcasa es muy resistente y duradera, por lo que si estás buscando una máquina que te dure años, esta puede ser la más indicada.

Si estás buscando una máquina fácil de usar, la ALFA 720+ puede ser una muy buena opción. Es capaz de coser todo tipo de tejidos, desde tejidos finos a tejidos gruesos, y cuenta con todas las comodidades como el cortador de hilo incorporado, el devanador de canilla automático o el indicador de puntada analógico. Tanto el largo como en ancho en puntada zig zag pueden ser variables y ofrece la posibilidad de coser con aguja doble.

Incluye algunos accesorios que pueden resultar tremendamente útiles como tres canillas, diferentes prénsatelas, destornillador en forma de L, portacarretes secundario o placa para zurcir y bordar.

Si quieres comprar una máquina de coser de calidad a un buen precio, la Magicfly es una muy buena opción. Tiene doce tipos de patrones de puntadas diferentes, tres tipos de agujas para tejidos con diferentes espesores y una guía de enhebrado impresa en el cuerpo para poder enhebrar más fácilmente.

La Magicfly es de tamaño pequeño con asa, por lo que es muy fácil de transportar y de almacenar. Además, esta máquina de coser tiene dos tipos de suministro de energía, o bien a través del suministro eléctrico o bien a través de una batería, por lo que podrás coser incluso al aire libre, ¿no es fantástico?

¿Quién dijo que una mini máquina de coser no podía resultar útil? La KPCB es una muy buena opción ya que no solo cose, también enrolla la bobina automáticamente y puede usarse tanto con el suministro eléctrico como con pilas.

Incorpora una mesa única para ofrecer mayor comodidad a la hora de coser. Viene integrada en un compartimento donde, además, podrás guardar algunos accesorios de costura. También tiene una ranura única en la parte inferior de la máquina para pode coser mangas y piernas de pantalón de forma más sencilla. Incluye una lámpara integrada y un cortador de hilo lateral para facilitar el trabajo.

A pesar de ser una máquina pequeña, es muy resistente y tiene un motor bastante potente, por lo que es adecuada para varios tipos de telas robustas como el cuero fino o el fieltro.

Las mini máquinas de coser portátil son una opción muy socorrida hoy en día ya que, ¿quién sabe dónde tendrás que pararte a coser cualquier tipo de prenda? La mini máquina de coser de la marca PiAEK es una estupenda opción el tener un diseño muy ergonómico, ser fácil de transportar y muy compacta. Podrás llevarla en cualquier viaje sin ningún problema ya que su peso es de tan solo 320 gramos.

Es adecuada para telas suaves, pantalones, cortinas, tapices e incluso jeans ya que, a pesar de su tamaño, es muy resistente. Se puede usar con pilas o a través de la fuente de alimentación, dependiendo del lugar en el que estés o de lo que necesites en ese preciso momento, y se vende en un pack muy útil con varias herramientas de costura que te pueden servir en momento muy puntuales.

Es muy fácil de usar y muy intuitiva, incluso puede funcionar muy bien como regalo.

