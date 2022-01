¿Buscando libros de autoayuda? Éstos son los 5 mejor valorados en Amazon

La finalidad de la autoayuda es propiciar un cambio de estilo de vida a través de un establecimiento de metas reales y saludables, para así fomentar el crecimiento y la autorrealización. En Amazon, como casi siempre, nos ofrecen una gran variedad de los mejores libros de autoayuda para que no te quedes sin una buena lectura que te sirva de cara al futuro.

La superación personal que tanto se menciona en estos textos es el motor para alcanzar esas metas, objetivos y sueños en cualquier ámbito.

El increíble poder de la felicidad es una lectura imprescindible para toda aquella persona que siente que su vida no funciona como quisiera, pero no logra identificar lo que no está yendo bien. La autora nos aporta conciencia sobre aspectos fundamentales en nuestro bienestar, como lo son nuestra relación con nosotros mismos, nuestra gestión de nuestras emociones o el impacto que tienen nuestras creencias en la realidad que nosotros construimos.

En muchas ocasiones durante nuestra vida no sabemos cómo escoger el rumbo adecuado para que todo fluya de forma correcta. Por ello, la orientación es vital para sabernos dirigir en multitud de ocasiones en las que la ruta que tendremos que seguir no será otra que la de encontrarnos a nosotros mismos.

En esta guía práctica hacía el amor propio, el autor de éxito Marc Reklau te muestra cómo aumentar tu autoestima con ejercicios simples y prácticos. Nuestra autoestima afecta todos los aspectos de nuestra vida: nuestras relaciones con los demás, nuestro nivel de autoconfianza, nuestro éxito profesional, nuestra felicidad, nuestra paz interior y el éxito que pretendemos lograr en el futuro.

Elevar tu autoestima mejorará tu toma de decisiones al elegir socios, proyectos o trabajos. Estarás más motivado, lograrás tus objetivos y mejorarás tu rendimiento. Cuando alcanzas tus objetivos, finalmente podrás disfrutarlos porque te independizas de las opiniones de otras personas.

El poder de confiar en ti te invita a convertirte en tu propio coach y a ser tu propio guía con pautas y ejercicios para que aprendas a sentirte bien y a hacer realidad tus verdaderos deseos y aspiraciones. Porque para Curro Cañete la felicidad no es solo un destino, sino también el camino que todos y todas debemos transitar con la ayuda del poder de confiar en nosotros mismos.

«¿Te acuerdas de todas las veces que te hablaste mal a ti mismo? ¿De esos miedos que tantas veces te han asustado? ¿De todo lo que has dejado de hacer por miedo al qué dirán? ¿De cuánto has sufrido por pensar que habías hecho algo malo, por mendigar amor o porque otros no te valoraban o aprobaban? ¿De cuando dejabas de ser tú, perjudicándote, para intentar agradar a otros? ¡Basta! ¡Deja todo eso atrás! ¡Ahora! ¡No hay tiempo que perder!»

Seguramente, estarás harto de leer libros, te motivas unos cuantos días, te pones metas, empiezas muchas cosas, pero luego todo se va a la mierda. Siempre acabas perdiendo la ilusión, el sofá vuelve a ser tu fiel compañero y entras en un bucle de tristeza, cansancio y aburrimiento, del cual no sabes cómo salir ni te acuerdas de cómo empezó.

Este libro habla sin pelos en la lengua y, por eso, está cambiando la forma de ver la vida de muchas personas en todo el mundo. Leerás cosas que, normalmente, evitas escuchar, pero que tarde o temprano, tendrás que cambiar si quieres que tus sueños se hagan realidad de una vez por todas.

No solo pretende motivarte, sino abrirte los ojos y profundizar en tu inconsciente mediante retos. Así, tú mismo, te quitarás la basura y la tremenda carga que tienes encima, la cual te impide levantarte y llegar a dónde quieres. La vida se te esfuma.

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…