Encuentra los mejores libros para fomentar el autoconocimiento en El Corte Inglés ¡Ahora con descuentazos!

La situación personal de muchas personas en la actualidad está marcada por una serie de factores complejos: estrés, incertidumbre laboral, cambios sociales rápidos, presión por conseguir éxito, dificultades económicas, soledad emocional y una constate exposición a ideales poco realistas a través de las redes sociales. Todas estas circunstancias fomentan que muchas personas se sienten confundidas, ansiosas, insatisfechas o desorientadas respecto a sus vidas.

En este contexto los libros de autoayuda pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de afrontar las situaciones que desencadenan estas emociones, aunque su efectividad varía según la persona fomentar el autoconocimiento siempre será un aspecto positivo en la salud mental.

Hay una gran cantidad de libros que te pueden aportar soluciones a largo plazo tanto para tu estado personal, general y laboral. Libros que invitan al autoconocimiento, generando una reflexión sobre quién eres, qué quieres y qué te impide avanzar. Este tipo de preguntas suponen el primer paso para un cambio significativo. Otras lecturas te ofrecen herramientas prácticas como la gestión del tiempo, ejercicios de meditación o estrategias de comunicación. Estos libros suelen contar con historias de superación o frases motivadoras que pueden levantar el ánimo e impulsarte a actuar o afrontar las situaciones difíciles desde otra perspectiva e incluso darte la sensación de compañía.

Pero todo esto tiene ciertas limitaciones y riesgos que debes saber para no caer en un engaño, como por ejemplo el culparte por no ver resultados o no aplicar bien las técnicas indicadas en los libros, se puede dar el caso de libros mal influyentes que te ofrecen soluciones simplistas que luego no son realistas o simplemente leer muchos libros sin aplicarlos de forma correcta en tus hábitos.

Por todos estos motivos, te ayudamos a dar el primer paso con una selección de los mejores libros de autoayuda con los cuales podrás empezar el cambio que necesitas.

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva

Casi todo el mundo intuye que podría mejorar su comportamiento, tanto en su vida personal como en su trabajo, pero pocos saben como lograrlo. Stephen R. Covey, el llamado Sócrates americano, nos muestra su método claro, certero y eficiente con este libro.

7 etapas que el lector debe asimilar y poner en práctica por su cuenta, adaptándolas a su personalidad y aplicándolas en todos los ámbitos de su vida. El autor describe anécdotas penetrantes y significativas destinadas a hacernos reflexionar sobre cada uno de nuestros actos y sobre el modo de acceder al cambio. Desde la visión personal hasta la renovación equilibrada, pasando por el liderazgo y la administración empática y la cooperación creativa.

Gracias a esto y a través del desarrollo de conceptos clave, el lector podrá comprender que todo lo que hacemos debe concordar con lo que verdaderamente captamos de la realidad que nos rodea. Por tanto, si queremos cambiar una situación, primero debemos modificar nuestras percepciones. Así logramos desarrollar nuestra autoconfianza, carácter, integridad, honestidad y dignidad para transformar nuestro universo en algo auténtico.

Con los originales consejos de Sean Covey sobre cómo aplicar los hábitos en nuestra era moderna, la sabiduría de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva se actualiza para dar vida a una nueva generación de líderes.

Tus zonas erróneas

Siendo el libro de autoayuda más leído del mundo la obra de el Dr. Wayne W. Dyer muestra dónde se encuentran las causas de tus insatisfacciones, dejando claro que la causa se encuentra en ti y tus “zonas erróneas” de tu personalidad que te bloquean e impiden que te realices.

Este libro te muestra donde se encuentran esas “zonas”, qué significan, hacia dónde conducen y cómo podemos superarlas, esbozando un camino para la felicidad, un procedimiento que se basa en ser responsable y comprometerse con uno mismo.

Después de décadas de éxito mundial, esta edición cuenta además con un prólogo del doctor Enrique Rojas, psiquiatra de reconocido prestigio que complementa y contextualiza esta obra de referencia.

Más fuerte que nunca

Brené Brown, una de las autoras internacionales más vendidas y reconocidas en el ámbito del crecimiento personal, nos enseña en este libro cómo hacernos más fuertes a partir de nuestros fracasos acogiendo nuestra vulnerabilidad.

¿Qué ocurre cuando estamos en nuestro momento más bajo? ¿Qué experimentamos en esa fase? ¿Qué tienen en común las personas que se han levantado con éxito y han encontrado el valor para intentarlo de nuevo? ¿En qué consiste este proceso?

Este libro responde a estas preguntas y nos otorga estrategias prácticas para trabajar con sumo cuidado estos momentos evaluando cada consecuencia y opción que se presenta delante nuestra. Indagar en nuestro dolor puede parecer agónico y agobiante, haciendo que nos asustemos. Pero el proceso para recuperarnos en medio de una crisis es donde se pone a prueba nuestra valentía y se forjan nuestros valores.

Hábitos Atómicos

Solemos pensar que cambiar de vida requiere transformaciones drásticas. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad. Según James Clear, experto en el estudio de los hábitos, el cambio significativo proviene de la acumulación de muchas pequeñas decisiones cotidianas: hacer un par de flexiones, despertarse unos minutos antes o realizar una breve llamada telefónica.

Clear denomina a estas acciones “hábitos atómicos”, en alusión a su tamaño diminuto pero su gran impacto a largo plazo. En este libro, expone cómo estos ajustes aparentemente insignificantes pueden tener efectos profundos en distintos ámbitos de la vida, como la carrera profesional, las relaciones personales y el bienestar general.

Cómo mandar a la mierda de forma educada

En muchas ocasiones nos cuesta mucho decir que no y poner límites a los demás preguntándonos ¿Por qué? El miedo a perder el trabajo, la idea del amor romántico o el temor a ser excluidos de nuestro círculo son algunas de las razones. Por eso nos cuesta tanto hacerlo y, cuando nos decidimos nos sentimos culpables e incluso acaba derivando en una ansiedad y en otros factores que nos terminan afectando a nuestra salud tanto física como mental.

Pero poner límites es necesario para todas las personas, lo importante es saber cómo comunicar estos para así, poder mejorar nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. En este libro, la psicóloga y neurocientífica Alba Cardalda nos enseña a decir “basta” con asertividad y empatía para conseguir relaciones más plenas y honestas, consiguiendo que nos respetemos y amemos, pero, sobre todo, sentirnos libres de ser quienes realmente somos.

Tu miedo es tu poder

En su nuevo libro, María Esclapez redefine la visión tradicional del miedo, planteándolo como algo positivo y no como un enemigo que no nos deja avanzar. A través de ejemplos, teorías y ejercicios prácticos, la autora muestra cómo el miedo está presente en muchas situaciones y preocupaciones cotidianas y cómo puede ser una herramienta que nos sirve para poder conocernos emocionalmente mejor y así poder crecer en todos los sentidos.

Lejos de proponer que eliminemos el miedo de nuestra vida, Esclapez enseña a comprender su origen dentro de las situaciones que vivimos, escuchándolo y transformándolo en una fuente de seguridad. Con un enfoque práctico y cercano, la autora invita a los lectores a descubrir que el miedo puede ser una señal útil y poderosa, capaz de impulsarnos a actuar y adaptarnos, convirtiéndolo en un fuente de poder personal.

La Teoría Let Them

La autora Mel Robbins, nos presenta este nuevo libro dónde te propone un enfoque revolucionario, aprender a soltar.

Con un estilo cercano y práctico, la autora comparte historias personales, investigaciones clave y aprendizajes de expertos en psicología, neurociencia y desarrollo personal. Este libro te ayudará a liberarte de lo que no puedes controlar y a centrarte en lo que realmente importa: tu bienestar, tus metas y las relaciones que te importan y enriquecen tu vida.

No solo te invita a abandonar las opiniones, juicios y dramas que te limitan, sino que también te da herramientas concretas para construir una vida más auténtica, segura y feliz, haciendo que encuentres tu propio poder personal. Con este libro descubrirás cómo diseñar una vida que te inspire y te permita alcanzar todo tu potencial para dar el siguiente paso hacia la vida que siempre has deseado.

El don de la sensibilidad

Elaine Aron ha escrito el primer libro que te ayudará a descubrir y comprender el don de la sensibilidad en ti mismo y que te mostrará cómo obtener el máximo partido de él. Combinando una sólida investigación con toda su experiencia clínica recabada durante largos años, la doctora Aron ofrece test de autoevaluación, estudios de casos reales, testimonios, consejos prácticos y reflexiones sobre el universo de las personas con hipersensibilidad y su ayuda al desarrollo humano y tecnológico.

Muchos de los grandes artistas y pensadores de la historia de todos los tiempos eran personas altamente sensibles, y en la actualidad una de cada cinco personas nace con una elevada sensibilidad, por lo tanto, este libro es una llave al aprovechamiento y aceptación de esta forma de ser tan peculiar que tienen algunas personas, las cuales, lo interpretan como algo negativo cuando es todo lo contrario.

Encuentra tu persona vitamina

El ser humano está diseñado para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. En muchas ocasiones nuestra felicidad depende de cómo mantenemos nuestras relaciones con aquellos que nos rodean. Una gran cantidad de persona hoy día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno.

Este libro te ayudará a comprender el vínculo con las personas que te rodean a lo largo de tu vida a la vez que entiendes tu historia emocional, porque cuando uno se comprende, se siente aliviado. La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano, y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina. Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

Al otro lado del túnel: Un camino hacia la luz en el umbral de la muerte

El Dr. José Miguel Gaona Cartolano nos muestra en su obra una aproximación divulgativa pero de carácter científico, en las que investiga casos de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte.

Con numerosos testimonios de personas españolas que han sufrido el “efecto túnel”, se explica la secuencia más o menos completa de acontecimientos que anteceden a la muerte.

Un viaje de salida de la vida con regreso a ella, en el que se tocan temas como los sonidos de la muerte, la luz, viajes astrales, visitas de familiares muertos antes de la propia muerte o técnicas para acercarse a una experiencia cercana a la muerte.

