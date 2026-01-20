No encontrarás un teléfono mejor a ese precio: el Redmi Note 14 Pro+ 5G arrasa con un descuento de 160 €

Si mides hasta el último céntimo a la hora de comprar un teléfono móvil, esto te va a gustar. El Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, un terminal de gama media-alta con 512 GB de memoria, cámara mejorada con IA, pantalla AMOLED y diseño resistente, está rebajado ahora mismo de casi 530 € a 369 €.

Este teléfono, pensado para usuarios tanto profesionales como particulares, tiene una relación calidad-precio inigualable. Ofrece tecnología puntera, trae cargador y cuesta menos que muchos móviles bastante peores.

Las claves de este teléfono

La cámara de 200 MP con IA hace unas fotos muy buenas y elimina lo que sobra con AI Erase Pro.

La carga rápida de 120 W lo deja al 100% en minutos.

Su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con 120 Hz y resolución 1,5K se ve increíble.

Viene con 512 GB de espacio de almacenamiento, tiene memoria de sobra.

Comprar en El Corte Inglés por ( 529,90 ) 369,90 €

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

Hay quien te dirá que es por la pantalla, también quien te dirá que es por la potencia. Pero la realidad es que, aunque ambas destacan muy por encima del resto, lo que verdaderamente hace especial al Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ es su cámara. Con 200 MP e IA, se encarga de mejorar cada toma, expandiando imágenes, mejorando calidad y borrando elementos no deseados bajo petición. Consigue unos resultados increíbles aunque no sepas hacer fotos, y los muestra de maravilla en su genial pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas. Es perfecto si quieres ver series o películas, también para navegar, incluso para editar vídeo o jugar. De hecho, está pensado para usarlo a pleno rendimiento donde quieras, ya que tiene certificación IP68 que garantiza su resistencia, su batería de 5110 mAh que aguanta más de un día y una carga rápida de 120 W que te deja al 100% en cuestión de minutos. No flaquea nunca, ni en espacio, ya que tiene 512 GB que dan almacenamiento de sobra.

Es uno de los teléfonos móviles más completos que puedas encontrar, y más por ese precio. No importa para qué lo quieras, tanto para uso cotidiano como para crear contenido, porque nunca falla.

¿Qué opinan quienes lo han comprado?

Los usuarios de este teléfono están encantados por su rendimiento, la calidad de las fotos y vídeo que hace y su carga rápida, junto con su autonomía. Como podrás leer en las reseñas que hemos recopilado, destacan lo más importante de cualquier smartphone:

"Súper contenta. Va muy rápido, imagen mucho mejor que el 13, cámara y sonido espectaculares y además es súper bonito y cómodo."

"El teléfono está bastante bien, la batería le dura bastante, no se la gente por qué dice que no dura, llevo una semana con él y va bastante rápido y fluido. Traía el cargador incluido.”

"Excelente relación calidad-precio.

Muy buen móvil para el precio que tiene.

Camara decente, es fluido, Gemini incorporado…"

Un precio más bajo, opción de financiación al 100% e incluso opción de realizar la entrega en el mismo día si lo compras temprano. El Corte Inglés se encarga de ponértelo aún más fácil con esta oferta.