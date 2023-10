Aprovecha los tecnoprecios de El Corte Inglés y crea el mejor contenido sumándote a la familia Galaxy S23

Los tecnoprecios de El Corte Inglés son una oportunidad inmejorable para obtener descuentos significativos en una amplia gama de productos de tecnología. Esta es una promoción que rivaliza con las rebajas de verano y el aclamado Black Friday, en Samsung se han sumado a los tecnoprecios para ofrecer los mejores precios en sus smartphones de alta gama, los Galaxy S23, que cuentan con una de las mejores cámaras del mercado en su modelo Ultra.

Tanto el Samsung Galaxy S23 como el Samsung Galaxy S23 Plus y el Samsung Galaxy S23 Ultra son grandes alternativas si quieres cambiar tu dispositivo pero en este articulo nos vamos a centrar sobre todo en el mejor modelo de la marca hasta el momento, que sin duda es el Ultra con su cámara de 200 megapíxeles. Este móvil es una autentica locura si buscas un dispositivo que cree videos y fotos de gran calidad, no hay otro igual en la actualidad.

Las redes sociales han revolucionado la forma que tenemos de comunicarnos y han abierto nuevas oportunidades para contrastar y compartir ideas en cuanto a ideologías, gustos, forma de vivir, modelos de negocio... con un acceso a todo tipo de información de manera rápida y global.

Si buscas destacar en las redes generando el mejor contenido es fundamental que este esté optimizado y diversificar los formatos para crear una comunidad solida. Te contamos algunas recomendaciones para que esto sea posible tan solo con tu smartphone S23 Ultra.

Fotos estéticas con cualquier iluminación

Es preferible la calidad sobre la cantidad por lo que decántate por el concepto aesthetic en tu feed. Si generas contenido bajo esa estética será más atractivo para tus seguidores captando mucho mejor su atención.

Este dispositivo cuenta con el sistema de cámara más avanzado hasta el momento, es así hasta tal punto que si te encuentras en lugar con poca iluminación su función Nightography te permitirá capturar detalles con gran nitidez independientemente de la luz.

Edición más fácil que nunca

Al ser la era dorada de los videos verticales a causa de los Reels y TikTok, contar con herramientas de edición intuitivas es algo ideal. Gracias al S Pen del Galaxy S23 Ultra te será mucho más cómodo realizar esta actividad.

Tan solo haciendo clic en el botón lateral o con un simple gesto en el aire podrás capturar tomas, reproducir música o videos, cambiar de diapositivas en presentaciones y mucho más.

Disfruta de batería todo el día

Una batería potente no solo te ayudará a que no te pierdas nada sino que es un punto muy a favor para cualquier labor en tu vida diaria y que otras firmas reconocidas todavía no lo han conseguido, quedándote sin batería en menos de un día, lo que resulta muy molesto.

Con su batería de 5,000 mAh podrás disfrutar de una duración prolongada y un menor consumo de energía mientras creas y transmites contenido. Su pantalla con tecnología 120 Hz ajusta de manera inteligente el brillo y la frecuencia de actualización, brindándote de una experiencia visual fluida y envolvente.

Diseñado para darte la mayor resistencia

Rendimiento excepcional con un diseño durable. Su resistente vidrio frontal y posterior Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 y el marco de Armor Aluminium es el más resistente hasta la fecha además cuenta con certificación IP68, que lo hace resistente ante polvo y agua para que puedas grabar donde quieras sin problemas.

Consigue el Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12 GB + 512 GB libre con un 21% de descuento en El Corte Inglés. Disponible hasta el 26 de octubre en cuatro colores, para que te hagas con el que más te guste.

Los otros dos miembros de la familia S23 también cuentan con descuentazos en los tecnoprecios

El hermano mayor (Ultra) es con diferencia el mejor Android del mercado hasta la fecha pero si bien es cierto que tanto el S23+ como el S23 son alternativas que cuentan con un precio más competente y son propuestas muy interesantes. A continuación mencionaremos algunas de las cualidades y diferencias más relevantes entre el Samsung Galaxy S23 Plus y el Samsung Galaxy S23 .

Dentro de la familia de smartphones Galaxy S siempre hay hueco para modelos con pequeñas diferencias entre ellos. El S23+ y S23 Plus tienen una diferencia obvia, el tamaño de la pantalla, pero ¿existen más aspectos en los que podamos diferenciarlos?

Diferencias entre el S23 y el S23+

Pantalla

Ambos modelos montan un papel idéntico en su pantalla, la única diferencia es el tamaño. Si te gustan las pantallas grandes la mejor opción es el S23 Plus ya que de un modelo a otro pasa de 146,3 milímetros de alto a 157,8 milímetros, un centímetro más, que es el también casi gana de ancho. El grosor en ambos teléfonos se mantiene, tan solo sólo 7,6 milímetros. El peso varia de 168 a 196 gramos, un peaje que hay que asumir si queremos más pantalla, pero hemos de reconocer que no es muy perceptible.

Por la diferencia en el tamaño, el pequeño de nuestros protagonistas tiene una densidad de píxeles mayor, de 425 píxeles por pulgadas concretamente frente a los 393 píxeles del S23 Plus aunque es una diferencia poco relevante.

Rendimiento

El rendimiento es idéntico en todas las versiones del S23, incluso en el Ultra salvo que este ultimo modelo cuenta con 12 GB de RAM. Todos los S23 tienen el procesador con mejor Qualcomm hasta la fecha, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nanómetros, pero tan solo en los modelos de 8 GB de memoria RAM o más. Contar con este procesador no sólo aporta gran potencia sino que también mejora con creces la autonomía al gestiona mejor la energía que otros procesadores.

Cámaras

Ambas son exactamente iguales, sus cámaras traseras están compuestas por tres lentes de 50 megapíxeles en la principal, 10 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos y 12 megapíxeles en el ultra gran angular. Su cámara frontal cuenta con 12 megapíxeles.

Conectividad

Otro empate total, ambos modelos tienen conectividad 5G y NFC (Bluetooth 5.3).

Autonomía batería

Por la diferencia de tamaños entre ambos modelos el S23+ cuenta con mayor velocidad de carga y su batería tiene mas capacidad, dando unas 10 horas extras de autonomía. El S23 puede dar hasta 2 días de batería con un uso no intenso, mientras que el S23 Plus llega hasta los 2 días y medio.

Si eres de los que le encanta escuchar música desde el móvil, el sonido es uno de los puntos fuertes en este S23+ y poco tiene que envidiarle al Samsung Galaxy S23 Ultra. Su sistema de doble estéreo suena de forma clara y contundente, con poca saturación en los rangos máximos de volumen. Cuenta con un buen equilibrio entre medios y graves, algo de lo que no pueden presumir todos los dispositivos de gama alta.

Consigue el Samsung Galaxy S23 Plus 5G 8 GB + 512 GB libre con un 17% de descuento en El Corte Inglés ¡Disponible hasta el 26 de octubre en cuatro colores, para que te hagas con el que más te guste!

Por pantalla, versatilidad fotográfica, calidad tanto del vídeo como del telefoto en sí y su rendimiento, el Samsung Galaxy S23 es el mejor móvil compacto que puedes comprar. Además su sistema One UI es maduro y estable, el sonido es brutal y la cámara excepcional con un precio muy competente. El S23 es un smartphone que no significa una revolución respecto al S22 pero está claro que es más equilibrado en todos sus aspectos y la mejor opción hasta el momento si quieres un móvil compacto.

Consigue el Samsung Galaxy S23 5G 8 GB + 256 GB libre con un 18% de descuento en El Corte Inglés ¡Disponible hasta el 26 de octubre en cuatro colores, para que te hagas con el que más te guste!