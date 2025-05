Amazon deja a 699€ (antes 969) la tablet más potente y versátil de Samsung

Cada vez dependemos más de las tablets para casi todo: trabajar, estudiar, entretenernos, comunicarnos… Pero no todas están a la altura. A veces, se quedan cortas justo cuando más las necesitas: la pantalla no acompaña, la batería se agota demasiado pronto, o la experiencia al escribir o dibujar no es tan fluida como prometía. Por eso, a la hora de elegir una, conviene fijarse más allá del diseño bonito. Una buena tablet hoy debe ser rápida, versátil, cómoda de usar y, sobre todo, tener ese “algo” que la haga adaptarse a tu ritmo, no al revés.

En ese sentido, la tablet Samsung Galaxy Tab S8 da justo en la tecla. No solo cumple con lo básico, sino que consigue que todo fluya. Es de esas cosas que, una vez las tienes, te preguntas cómo te apañabas antes. Ya sea para trabajar más a gusto, para sacar tu lado más creativo o simplemente para relajarte sin preocuparte de nada, se convierte en una compañera que suma, que acompaña y que responde. Y encima, ahora con un descuento de 28 euros en Amazon, es el momento de hacerse con ella.

Comprar en Amazon por ( 969 ) 699€

Tablet Samsung Galaxy Tab S8

Hay tablets, y luego está la Galaxy Tab S8. Y sí, la diferencia se nota. Para empezar, esa pantalla LCD de 11 pulgadas es impresionante. Ya estés viendo una serie, echando una partida o repasando documentos, todo se ve nítido, fluido y con colores increíbles. Además, al llevar conectividad 5G, navegar por internet o hacer videollamadas va perfecto, sin tirones ni pausas.

Hablando de llamadas, la cámara frontal de 12 MP con ultra gran angular es una auténtica joya. Y gracias a los tres micros con cancelación de ruido, se te oirá alto y claro, sin ruidos raros de fondo.

El S Pen merece mención a parte. Viene incluido y tiene una respuesta tan rápida que parece que estás escribiendo en papel. Ya sea para tomar notas, hacer un dibujo rápido o hacer algo más elaborado, funciona como un pincel, un boli o lo que necesites. Si además usas Clip Studio Paint, vas a alucinar con lo preciso que es y lo bien que responde a cada trazo.

Y con la batería que lleva de 8000 mAh, no te vas a quedar tirado a mitad del día. Se trata de una tablet pensada para que no le pongas límites a lo que puedes hacer. Y ahora, además, tiene 270 euros de descuento, ¿vas a dejar escapar esta oportunidad?

