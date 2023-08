¿Por qué usamos colorete? Un poco de su historia y los trucos para aplicarlo

Desde el principio de la historia, el ser humano siempre ha querido mejorar su aspecto, adornándolo o maquillándolo para adaptarlo a los cánones de belleza vigentes en cada momento. El colorete, como muchos otros productos de belleza, surge en el Antiguo Egipto, mezclando semillas, frutos y ocre rojo para cambiar el tono de labios y mejillas.

Si hablamos un poco de la historia del colorete: en la época greco-romana llevar los pómulos con colores fuertes era símbolo de salud, aunque con la llegada de la Edad Media y hasta bien entrado el S.XX, llegó la moda del rostro pálido con aspecto de porcelana, ya que transmitía ser de una clase social alta, al no tener que trabajar al sol. Sin embargo, a partir de 1900 llevar los labios rojos y el colorete rosa era un símbolo de poder y libertad, hecho que aumentó tras la Segunda Guerra Mundial.

Hoy día, el blush es sin duda un básico de belleza, un paso del maquillaje imprescindible que aporta un aspecto saludable, frescura y da un efecto buena cara inmediato. El colorete tiene la capacidad de desviar la atención del rostro a las mejillas, lo que lo convierte en el aliado perfecto para disimular imperfecciones y facciones prominentes, sirviendo de apoyo al contouring y al corrector para resaltar los pómulos e iluminar el rostro.

El problema habitual con el que se suelen encontrar las amantes incondicionales del colorete es la durabilidad del mismo, ya que suele desaparecer bastante rápido de la piel. Los nuevos colores Long Lasting Infinity Blush de Camaleon Cosmetics contienen pigmentos que reaccionan a la humedad e hidratación de la piel, desarrollando un color exclusivo para cada persona, fijándolo a las mejillas y garantizando su duracióndurante todo el día. Están formulados en textura crema, para una aplicación fácil y un rostro jugoso de inmediato.

Qué color de colorete elegir

Este colorete, disponible en 4 tonos vivos, disimula los signos de cansancio y deja sobre las mejillas un color sutil que proporciona un aspecto radiante. La fórmula tiene una textura suave y aterciopelada que es perfecta para evitar que se marquen los poros, como ocurre con coloretes en polvo, resistiendo todo el día en tus mejillas.

Los colores los puedes elegir en función del subtono de la piel y del efecto deseado en el rostro, por ejemplo:

Ideal para conseguir un resultado romántico.

Este es un tono vivo perfecto para despierta el rostro.

Este tono aporta un look arriesgado y rompedor a tu maquillaje.

Para un maquillaje natural a diario que alargue el bronceado, ideal para el otoño.

Long lasting infinity blush Camaleon Cosmetics

Gracias a los ingredientes naturales que contiene, aportan un extra de hidratación y nutrición a la piel, entre los que destacan:

Aceite de aguacate: rico en ácidos grasos que hidrata, suaviza y protege tu piel.

Aceite de jojoba: aporta un extra de hidratación y nutrición.

Aceite de girasol: gran emoliente que se funde con el resto de ingredientes aportando nutrición, gracias a su composición rica en lípidos epidérmicos.

Aceite de ricino: muy rico en ácido ricinoleico, que suaviza e hidrata la piel al mantener la humedad a la vez que previene la aparición de granitos, dando un aspecto fresco y visualmente sano.

Manteca de karité: este activo rico en vitamina A ayuda a regenerar y revitalizar la piel aportándole un aspecto radiante.

Vitamina E: antioxidante que protege nuestras células de los radicales libres combatiendo imperfecciones e hidratando la piel.

¿Cómo aplicar el colorete?

Para marcar los pómulos el colorete se debe aplicar en la zona central de las mejillas, donde encontramos la manzanita, rozando la piel a pequeños toquecitos hacia la parte alta del hueso del pómulo. Nos podemos ayudar con la esponja de silicona y difuminar hacia arriba para evitar que queden golpes de color demasiado marcados.

Podemos combinarlo con cualquiera de las técnicas de maquillaje más actuales, como el strobing, el blush drapping, o el no make up make up. Es más, las complementa ya que suaviza el look, realza y produce el favorecedor sun kissed.

No hay que aplicar el colorete en la zona de las aletas de la nariz o el rictus, ya que tendrá un efectovisual de flacidez.

Además, desmaquillarlo es fácil con un bálsamo desmaquillante en aceite, leche limpiadora o jabón facial. Apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles porque es no comedogénico y no contiene parabenos ni perfumes y es vegano y cruelty free, además de estar dermatológicamente testado.

