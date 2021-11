Saramago, treinta años después de su doctorado honoris causa

Este jueves arrancan en la Universidad de Sevilla, donde hace 30 años recibió el doctorado honoris causa, las actividades conmemorativas del Centenario del nacimiento de José Saramago, que culminarán en noviembre de 2022 y tendrán también importantes capítulos en Lisboa y en Lanzarote, sedes de su fundación y de su casa-museo. "Hace treinta años José Saramago tenía una proyección evidente pero su figura no era tan reconocida internacionalmente, faltaban aún algunos años para que lograra el Nobel de Literatura (1998), y la publicación de El Evangelio según Jesucristo (1991) había desatado reacciones controvertidas en su país, donde se le llegó a acusar de atentar contra los sentimientos religiosos portugueses. En ese contexto, la distinción por parte de la Universidad de Sevilla fue muy importante en su carrera y afianzó el vínculo con Sevilla que había creado su matrimonio con Pilar del Río". Así recuerda el profesor de Estética y Teoría de las Artes Antonio Molina Flores el marco en el que, en 1991, José Saramago fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla, donde pronunció unas palabras definitivas: "Es hora de mirar, de una vez, al Sur, respetar el Sur, pensar en el Sur". Unas declaraciones que volverán a resonar este jueves en el Paraninfo, donde a las 9:30 se abren institucionalmente -el prólogo fue anoche en la librería Caótica- las jornadas literarias en torno a su figura y su legado; unas ponencias que, con entrada libre hasta agotar aforo, podrán seguirse también en directo por el canal https://tv.us.es/.

Con un cartel cuyo dibujo es obra de Daniel Bilbao, decano de la Facultad de Bellas Artes, las jornadas literarias coordinadas por Molina Flores arrancan -tras la inauguración oficial a cargo del rector Miguel Ángel Castro, Pilar del Río y Carlos Reis- con la conferencia del ex ministro de Cultura y escritor gallego César Antonio Molina, gran conocedor de la obra del Nobel pero también de la de Miguel Torga y otros autores coetáneos, que disertará sobre Saramago y la literatura ibérica.

César Antonio Molina ofrece la conferencia inaugural, que podrá seguirse por internet

A continuación las periodistas Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, y Mercedes de Pablos analizarán los personajes femeninos en la obra del escritor en un diálogo que, en homenaje a Memorial del convento, han titulado El mundo de Blimunda. Por la tarde, tomarán el relevo en el Paraninfo el profesor de la Universidad de Évora Antonio Sáez Delgado y el catedrático de Literatura de la US Manuel Ángel Vázquez Medel.

La escritora Lídia Jorge abre el viernes la jornada con una conferencia sobre Saramago y las letras portuguesas en la que, explica Molina Flores, "pondrá el foco en lo que supuso para su generación la figura totémica de un escritor que surgió de un medio humilde y se convirtió en referente de la literatura portuguesa y de la defensa de la condición humana". A su término Carlos Reis, catedrático de la Universidad de Coimbra y Comisario para el Centenario, discurrirá en el Paraninfo sobre el pensamiento literario y social de Saramago. Ya a primera hora de la tarde, el escritor y periodista Juan Cruz -que fue editor de Saramago en su etapa en Alfaguara- junto con Pilar Reyes, directora actual de dicho sello, dialogarán sobre Ediciones y Traducciones.

Lídia Jorge disertará sobre su influencia en las letras portuguesas y en su generación

"La clausura la pondrán el rector de la Universidad de Sevilla en diálogo con el profesor Javier Pérez Royo, que era el rector cuando se nombró Honoris Causa a Saramago", continúa Molina Flores, que pone también el foco en el recital de textos del Nobel que el jueves por la tarde realizará el actor Antonio de la Torre en el consulado de Portugal, al que seguirá el recital de Vitorino Salomé, "un clásico de la canción portuguesa, experto en folclore y superviviente de la generación de José Afonso". El consulado acogerá también el estreno el viernes a las 21:00 de Memorial Flamenco, una aproximación a la obra de Saramago por soleá, seguiriyas y fandangos creada por Alfredo Lagos.

"Nos gustaría que estas jornadas sirvieran para abrir ese mundo exigente de la literatura de Saramago a los jóvenes, a los universitarios que pueden compartir con él valores del mundo post-15M pero aún no lo han leído lo suficiente. Podrán descubrir a un autor que describe un mundo complejo y no hace concesiones: aborda cuestiones esenciales como la recuperación de la memoria en Todos los nombres, o mira desde una lectura viva pero no arqueológica a la poesía de Pessoa en un texto tan maravilloso como El año de la muerte de Ricardo Reis. Tienen la posibilidad de saber por qué consideramos a Saramago un clásico", concluye Molina Flores.