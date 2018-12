Acabar el año en zona de 'play off', objetivo del Betis Deportivo

Incidía José Juan Romero, técnico del Betis Deportivo, en que terminar el 2018 en puestos de play off "sería fantástico" teniendo en cuenta la juventud de su equipo, así como la cantidad de bajas que ha sufrido en estos primeros meses de competición. Y ante el Ceuta, último contricante del año para ellos, los heliopolitanos padecen bastantes ausencias.

Aunque recupera a Altamirano y a Edgar, que no estuvieron frente al Conil por sanción, Romero no podrá contar con Escardó, Carlos Marín, Trápaga, Jorge, Jaime Garijo ni Nané. Una lista que deja al preparador gerenero sin demasiado margen de maniobra. De todos modos, los verdiblancos no quieren ponerse excusas en la visita de los ceutíes, que son terceros tras vencer hace unos días en Arcos de la Frontera.

El filial heliopolitano intentará agarrarse a futbolistas como Roberto o Abréu para reengancharse a los primeros puestos. A ellos permanece aferrado el Utrera, que se mide al Cabecense con el afán de extender su liderato. Los de Jesús Galván suman 17 jornadas sin conocer la derrota y quieren cerrar el mes de diciembre ganando.

El último conjunto que visitó el San Juan Bosco fue la Lebrijana, derrotada por culpa de una acción a balón parado. El cuadro de Joaquín Hidalgo visita ahora al Sevilla C, que necesita un triunfo para no estancarse en las plazas de descenso. En una situación bastante más aliviada está el Gerena, que recibe al último rival de los blanquirrojos, el Xerez Deportivo. Los azulinos llegan al choque con dos bajas importantes: Javi Casares y Jorge Herrero.

Además, el Écija cuenta con una oportunidad de oro para alejarse del descenso en la visita del colista, el Guadalcacín. Más difícil lo tendrá el Coria, que viaja a Espiel muy castigado por las lesiones.