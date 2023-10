El Bádminton Rinconada inicia la liga con aspiraciones máximas al título

El Bádminton Rinconada, tras ganar la Copa Iberdrola de Clubes vuelve a la competición doméstica. Los de Antonio Molina comenzarán a competir en el Fernando Martín el próximo domingo a las 11:30 frente al CB San Fernando Valencia. El cuadro rinconero fue el primero en descansar al ser cabeza de serie del grupo tras quedar finalista la pasada temporada de la liga Top10 Iberdrola, aunque su rival aún no ha comenzado a competir.

Curiosamente, los valencianos disputarán dos jornadas en tres días, pues el viernes a las 17:00 jugarán en casa ante el Granada Torres en lo que será su primer envite liguero. La liga ha arrancado con la victoria ajustada del Arjonilla al Alicante Intercity, un duelo que fue el pistoletazo de salida al Grupo B de la competición.

Los rinconeros tienen ganas de comenzar la competición. Tras conseguir la Copa Iberdrola su sección femenina por segundo año consecutivo, es el turno de la plantilla al completo de demostrar que quieren volver a optar a todo. El grupo no es fácil, pues Arjonilla y San Fernando Valencia se muestran duros rivales para la consecución del primer objetivo, que no es otro que estar en las semifinales por el título. Por su parte, los de Antonio Molina, con la renovación de todo el plantel a excepción de Nerea Ivorra y la incorporación de Polina Buhrova y Sacha Leveque, no tienen otro pensamiento que no sea conseguir la primera victoria que les permita demostrar desde el principio la intención de conseguir estar entre los dos mejores del campeonato.

Antonio Molina seguirá una temporada más dirigiendo los destinos del primer equipo sevillano y contará con una plantilla amplia y rejuvenecida, con la columna vertebral construida la pasada temporada y que cada día que pasa está más asentada y segura. En el apartado masculino seguirá contando con Carlos Piris, Jaume Pérez, Thomas Fourcade, Tom Wolfenden y llegan los jóvenes franceses Driss Bourroum y Sacha Leveque que reforzarán la modalidad de individuales, con posibilidades de también ayudar en las modalidades de dobles.

En el apartado femenino la incombustible Laura Molina una temporada más seguirá portando el brazalete de capitana con las funciones también de entrenadora y jugadora si hiciera falta en alguna jornada. La acompañan Beatriz Corrales, Claudia Leal, Leona Lee, Heather Olver y las nuevas incorporaciones de asiática Xu Wei y la ucraniana Polina Buhrova, que llegan para mejorar si cabe el apartado femenino.

Respecto al encuentro, Antonio Molina se muestra "con muchas ganas de comenzar esta temporada porque hemos vuelto a confeccionar una plantilla a la altura de nuestro club. No podemos permitirnos otra cosa que no sea estar en la fase final, pues llevamos haciéndolo en veintidós de los últimos veintitrés años".

El técnico rinconero cree que el San Fernando Valencia "es un rival muy complicado, pues la pasada temporada estuvo hasta el final con opciones de estar en el play-off. Sabemos de sobra el potencial que tienen y de lo que son capaces por lo que no vamos a dar lugar a la confianza, aún así nos considero favoritos y por ello tenemos que evitar dar lugar a sorpresas".

El encuentro, retransmitido por el canal de youtube de FESBA, será sin duda una buena prueba de fuego para calibrar las opciones de los de San José de La Rinconada para demostrar de qué serán capaces en esta temporada 23-24.