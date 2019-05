Leo Messi ha sido la voz del Barcelona en la previa de la final de la Copa del Rey ante el Valencia. Tras la debacle de Anfield, el barcelonismo tenía ganas de escuchar al astro argentino, que ha avalado la continuidad de Ernesto Valverde, a la vez que ha resaltado la importancia de lograr el doblete.

Estado del equipo

"Estamos tranquilos. Estamos preparando a conciencia porque vamos a jugar otra final para poder ganar un título más".

Resaca Anfield

"Fue un golpe muy duro el que recibimos yo y todo el vestuario. Nos costó levantarnos, se vio en los siguientes partidos que jugamos. Es una final, un título, tenemos la posibilidad de conseguir el doblete y acabar bien el año".

Responsabilidad

"Escuché, me dijeron de las críticas al míster, creo que que el míster hizo un trabajo impresionante el tiempo que estuvo. La eliminación contra el Liverpool no tuvo prácticamente culpa de nada. No debíamos pasar. Fue lamentable el partido que hicimos, la imagen que dimos, no puede pasarnos dos años seguidos. Es impermitible. El míster tendrá parte de culpa, pero la mayor parte es nuestra".

Continuidad de Valverde

"Me gustaría que Valverde siguiera como entrenador. Te puede gustar o no como jugamos. El año pasado conseguimos el doblete, manchado con la eliminación de la Champions, y este año lo mismo".

Otra Bota de Oro

"Ni lo pienso. Todavía nos estamos reponiendo de lo que pasó en Liverpool, por lo menos yo. Quiero ganar esta final y acabar con otro título".

Detalles de Anfield

"No repasé el partido, pero con lo que recuerdo y vi, fue un partido similar a lo de Roma. Nos hicieron rápidamente un gol y empezamos a pensar, aunque el primer tiempo reaccionamos. Más allá de fallos, errores, despistes, pero lo peor es que no competimos; nos estábamos jugando una final...".

Méritos del Barcelona

¿Noveno doblete de la historia?: "Sí. Volver a conseguir un doblete es importantísimo".

Su estado de ánimo para seguir

"Obviamente, más allá de las decepciones del año pasado y éste. También las he tenido con la selección argentina y quiero seguir. No quiero dejar el Barça para nada".

¿Se arrepiente de haber dicho la frase de conseguir la Champions?

"No. Dije que lo que haríamos es hacer todo lo posible".