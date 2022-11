Benzema, con su Balón de Oro, caganer de este año

Los futbolistas Robert Lewandowski (Barcelona) y Karim Benzema (Real Madrid, y con el Balón de Oro) son algunas de las nuevas figuras de caganers que Caganer.com ha elaborado para esta temporada 2022-2023. La empresa gerundense, con una trayectoria de 30 años, también ha incluido como novedades deportivas piezas de ajedrez (peón, torre, alfil, reina y caballo) y el periodista deportivo y streamer Gerard Romero. Se está creando el de la futbolista azulgrana Aitana Bonmatí.

Algunas de las otras cuarenta novedades que Caganer.com ha elaborado para esta temporada 2022-2023 son: los políticos Giorgia Meloni (primera ministra de Italia), Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) y Santiago Abascal (Vox), los cantantes Lady Gaga, Harry Styles y Camilo, el personaje Eleven (Once) de la serie Stranger Things y el periodista y el presentador de televisión David Broncano. Se añaden al nuevo listado el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, los personajes ficticios de El Señor de los Anillos (Gandalf), de The Mandalorian, The Flash, de Marvel (Doctor Strange) o de dibujos como Popeye, Vegeta (Dragon Ball), el icónico muñeco de los neumáticos Michelin y, como artista histórico, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Caganer.com ha actualizado el caganer de Carlos III, que ha pasado de príncipe a rey de Inglaterra, y tiene en proceso la creación del de Rishi Sunak, elegido recientemente como primer ministro británico.

Este año Caganer.com también ha ampliado el catálogo de oficios (fontanero, director y directora de orquesta, violinista, violonchelista) y ha incluido otros como un caganer con un perro. La empresa de la Costa Brava ha presentado hoy a los nuevos caganers en su taller (ubicado en Torroella de Montgrí) y en las tiendas que tiene repartidas en Barcelona, Madrid y Girona.

En el ámbito deportivo, Caganer.com ha creado el caganer de Robert Lewandowski, delantero polaco del Barcelona y fichaje estrella de esta temporada procedente del Bayern de Munich, y de Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid que el pasado mes recibió su primer Balón de Oro, galardón que también ha sido incluido en la pieza. En categoría femenina, la azulgrana Aitana Bonmatí pasará a tener su propio caganer después que el de Alexia Putellas se creara hace dos años.

Desde hace un año Caganer.com apuesta por un nuevo grupo que cada vez se está popularizando más, los streamers. El también periodista deportivo Gerard Romero se ha convertido en un referente en el canal de Twitch a través de Jijantes FC –en 2021, diseñaron el de Ibai Llanos. Vinculado también en el mundo audiovisual, se ha creado la figura de David Broncano, cómico y presentador de radio y televisión, actualmente al frente del programa de Movistar+ ‘La Resistencia’.